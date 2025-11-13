15.5 C
Milano
giovedì, Novembre 13, 2025
HomeDIETRO LA TV
DIETRO LA TV

“Dritto e Rovescio”, il nuovo Decreto sicurezza e la manovra economica

Davide Falco
By Davide Falco
0
53
Dritto e Rovescio - Paolo Del Debbio
Milano, Trasmissione Tv Dritto e Rovescio - Paolo Del Debbio

Stasera nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”, talk show in onda in prima serata su Retequattro, condotto da Paolo Del Debbio.

Nel corso della puntata, ampio spazio sarà dedicato al nuovo decreto sicurezza, in una settimana in cui sono aumentati i casi di cronaca legati a questo tema.

Poi, focus sull’economia, partendo dalle difficoltà degli italiani e dal crescente divario tra ricchezza e povertà. In studio, un’analisi della manovra economica e delle misure previste per famiglie e imprese.

Infine, spazio alle novità sul caso di Garlasco, con aggiornamenti e testimonianze su una vicenda che continua a far discutere l’opinione pubblica.

Tra gli ospiti: Andrea Delmastro, Simona Bonafè, Flavio Tosi, Luca Boccoli e Ilaria Cavo.

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia 

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Reattore didattico del laboratorio nucleare compie 60 anni
Articolo successivo
Polizia locale arrestato parrucchiere: sostanze stupefacenti
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy