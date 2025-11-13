“Dritto e Rovescio”, il nuovo Decreto sicurezza e la manovra economica

Stasera nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”, talk show in onda in prima serata su Retequattro, condotto da Paolo Del Debbio.

Nel corso della puntata, ampio spazio sarà dedicato al nuovo decreto sicurezza, in una settimana in cui sono aumentati i casi di cronaca legati a questo tema.

Poi, focus sull’economia, partendo dalle difficoltà degli italiani e dal crescente divario tra ricchezza e povertà. In studio, un’analisi della manovra economica e delle misure previste per famiglie e imprese.

Infine, spazio alle novità sul caso di Garlasco, con aggiornamenti e testimonianze su una vicenda che continua a far discutere l’opinione pubblica.

Tra gli ospiti: Andrea Delmastro, Simona Bonafè, Flavio Tosi, Luca Boccoli e Ilaria Cavo.

