“Piantiamo nuovi alberi per far crescere la Città Spugna”

Sabato 22 novembre 2025 Rho celebra la Giornata dell’Albero collaborando con la Città Metropolitana a una giornata speciale, dal titolo “Piantiamo nuovi alberi per la Città Spugna”. Dalle ore 10.00, nel parcheggio di via Cornaggia, di recente trasformato con asfalto drenante, adulti e bambini sono invitati a mettere a dimora nuovi alberi e arbusti e a seminare il prato fiorito vicino al Giardino della Pioggia.

Sarà l’occasione per scoprire gli undici interventi di drenaggio urbano sostenibile realizzati a Rho dalla Città Metropolitana di Milano. Interverranno il Sindaco Andrea Orlandi, l’assessora all’Ambiente Valentina Giro e Paolo Festa, Consigliere delegato all’Ambiente della Città metropolitana di Milano, insieme a Yuri Santagostino, presidente di Gruppo CAP che ha realizzato gli interventi.

Durante la mattinata, oltre alla piantumazione, sono previsti una lettura animata con la Biblioteca ragazzi, un Gioco dell’Oca a tema e saranno allestiti pannelli illustrativi. Chi vuole partecipare è invitato a indossare guanti adatti e stivali di gomma o comunque calzature idonee per lavorare la terra.

