Il Comitato per la Salute e il Benessere di Novate appoggia raccolta firme

“Novate aveva 11 Medici di famiglia, nel 2021. Oggi ne ha 2 effettivi e 2 sostituti. Il comitato per la Salute e il Benessere di Novate, impegnato da anni con Auser e Acli ad affrontare il problema della carenza di Medici di Base, ha proposto, sia alla vecchia Amministrazione sia alla nuova, che dovrebbero tutelare la salute dei propri cittadini, di trovare sul territorio novatese spazi adeguati da mettere a disposizione per nuovi studi medici.

Operazione già intrapresa con successo da Bollate, che è riuscita, in questi anni, ad incrementare il numero dei propri Medici (oggi ne ha 24) attraverso l’attivazione di poliambulatori capaci di attrarre l’insediamento di nuovi Medici. Le risposte delle Amministrazioni Novatesi sono state o parziali e spesso insufficienti.

Il Comitato per la Salute e il Benessere di Novate e Acli, vedono positivamente la raccolta firme promossa dal PD, Verdi e Sinistra, Bella Novate e Movimento 5 Stelle, finalizzata alla richiesta della creazione di nuovi studi medici nei locali della ex-farmacia di Via Matteotti.

Il Comitato e ACLI, danno il pieno appoggio alla raccolta firme, e si adopereranno attivamente per raggiungere il risultato di trasformare l’ex-farmacia in nuovi studi medici, così da incentivare l’arrivo di nuovi MMG sul territorio Novatese”

Comitato per la Salute e il Benessere di Novate

ACLI Circolo di Novate

