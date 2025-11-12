10.5 C
Milano
mercoledì, Novembre 12, 2025
Caramella Ricola e anche in Lampone e Melissa con 13 erbe delle alpi svizzere

Sulle alpi svizzere, dove l’aria è pura e i ritmi sono ancora quelli della natura, crescono le erbe Ricola.  Tredici, selezionate con cura e coltivate nel pieno rispetto dell’ambiente, sono quelle che compongono dal 1930 la ricetta originale che da sempre contraddistingue ogni caramella Ricola che esce dall’azienda di Laufen e che continua a evolversi senza perdere le sue radici. Le stesse radici che la uniscono alla terra, alle stagioni e agli impollinatori, come le api, con i quali c’è uno scambio obbligatorio: non ci sarebbero erbe senza l’impollinazione e senza erbe gli impollinatori faticherebbero a nutrirsi.

Ricola tutela questa relazione ogni giorno, attraverso scelte responsabili e un impegno costante per la sostenibilità. Nel 2023 è arrivata anche la certificazione B Corporation, riconoscimento che premia chi fa impresa in modo trasparente, con attenzione all’ambiente e al benessere sociale.

Oggi, dal cuore delle Alpi, arriva un nuovo gusto ad arricchire ulteriormente la gamma Ricola: Lampone e Melissa, dall’equilibrio fresco e fruttato tra il sapore intenso del lampone e le note aromatiche della melissa, unito alla celebre miscela di 13 erbe alpine.

Con Ricola, anche i momenti più semplici si trasformano in un’esperienza di gusto. Il nuovissimo gusto Lampone e Melissa è l’equilibrio ideale tra dolcezza e freschezza, la pausa naturale che accompagna la tua giornata con leggerezza e armonia.

La nuova caramella Ricola Lampone e Melissa, senza glutine e senza zucchero, è proposta nel pratico formato astuccio da 50g. È disponibile alla vendita nei migliori bar e tabacchi, nella grande distribuzione organizzata e nello shop online ufficiale di Ricola Italia

Altri articoli Lifestyle su Dietro la Notizia 

