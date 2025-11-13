Una Nessuna Centomila sul “consenso libero e attuale”

La fondazione Una Nessuna Centomila sull’emendamento che introduce la mancanza di “consenso libero e attuale” nel reato di violenza sessuale:

“UN RISULTATO CHE RAFFORZA IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE”

La Fondazione Una Nessuna Centomila ha così commentato l’approvazione dell’emendamento bipartisan approvato all’unanimità dalla commissione Giustizia della camera che introduce la mancanza di “consenso libero e attuale” nel reato di violenza sessuale:

“E’ stato approvato ieri sera dalla Commissione giustizia della Camera un emendamento che modifica il reato di violenza sessuale: il consenso deve essere liberamente espresso e revocabile. Una svolta importante che avevamo sostenuto da subito attraverso un assemblea alla Casa internazionale delle donne di Roma, attivando il confronto tra le organizzazioni femministe, la relatrice del provvedimento Michela Di Biase e la prima firmataria Laura Boldrini. Un risultato quindi atteso e cercato che speriamo possa rafforzare ancora di più il contrasto alla violenza sulle donne.”

Fondazione Una Nessuna Centomila

Una Nessuna Centomila è la prima fondazione che vuole sostenere i Centri Antiviolenza, promuovere la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne, anche attraverso un cambiamento culturale nella società, utilizzando linguaggi artistici e immediati come la musica, il teatro, il cinema ed entrando nelle scuole italiane con iniziative educative sull’affettività, coinvolgendo insegnanti, ragazzi e ragazze. È stata fondata nel 2022 da Giulia Minoli, Celeste Costantino e Lella Paladino. La Presidente Onoraria è Fiorella Mannoia.

