I Robot Killer: il futuro della tecnologia bellica. 1a parte

Negli anni ’20 del XXI secolo, la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali ha rialzato la testa, riarmato soldati volenti o nolenti ad essere inviati al fronte e trucidati, è riapparsa all’orizzonte muto di una geopolitica basata su diplomazie stantie per mostrare, nuovamente, le fauci d’acciaio di artiglierie, divisioni, reggimenti e carri armati.

Nell’evolversi delle tecnologie belliche verso il futuro della guerra, la tecnologia sta facendo il passo più lungo della gamba e, più presto che poi, saremo di fronte al prevalere dell’autonomia delle armi rispetto a quel controllo umano – militare che, da sempre, contraddistingue l’arte della guerra.

Se i grandi teorici della guerra – da Carl von Clausewitz a Renato Vegezio, sino al ferreo feldmaresciallo prussiano Helmuth Karl Bernhard Graf von Moltke, unanimemente considerato uno dei più grandi strateghi militari della storia, particolarmente per la sua capacità (paragonabile a quella di Napoleone Bonaparte o Subedei) di manovrare grandi eserciti in modo elastico, coordinando abilmente i movimenti dei vari raggruppamenti tattici, rimanendo in grado di superare, con la sua oculata prudenza, le situazioni impreviste, in modo da riuscire sempre a concentrare nel momento e nel punto giusto le sue forze, ottenendo una schiacciante superiorità sul campo di battaglia – fossero vivi, probabilmente si domanderebbero quanto ha contato il loro apporto intellettuale allo sviluppo della strategia bellica, quando oggi il mondo si appresta a osservare macchine militari in grado di agire senza un significativo controllo umano.

Le grandi qualità profuse in campo logistico, organizzativo e, soprattutto, nella creazione di nuovi metodi di direzione delle forze armate sul campo, rimasti praticamente immutati, nei suoi concetti fondamentali, fino a oggi, sono il lascito principale dei grandi teorici militari prussiani. Oggi siamo di fronte ad una epocale e prevista svolta nell’arte della guerra.

Articolo di Yari Lepre Marrani

