CULTURA

Master universitario di II livello “PoliTech Lab”

Giuseppina-Di-Foggia-AD-DG-Terna
Giuseppina-Di-Foggia-AD-DG-Terna

Prima edizione del Master universitario di II livello “PoliTech Lab”: Innovazione nei Sistemi Elettrici per l’Energia, promosso da Terna in collaborazione con i Politecnici di Milano, Torino e Bari.

Il Master ha l’obiettivo di formare competenze altamente qualificate sulle principali tematiche tecniche, economiche e regolatorie riguardanti i sistemi elettrici per l’energia, oggi più che mai un tema cruciale per affrontare le nuove sfide della transizione energetica.

Il programma prevede un impegno complessivo di 1.500 ore e consente l’acquisizione di 60 Crediti Formativi Universitari (CFU). L’intero costo di partecipazione è sostenuto dall’azienda, che ha previsto anche una borsa di studio per ogni partecipante.

Al termine del percorso, i partecipanti al Master saranno inseriti nel Gruppo Terna.

www.secnewgate.it  – www.secnewgate.com

 articoli di cultura su Dietro la Notizia

