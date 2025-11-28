Orietta Berti: “Chi Ama Chiama”, nuovo singolo

Chi Ama Chiama, il nuovo imperdibile singolo di Orietta Berti, è fuori su tutte le piattaforme da oggi 28 novembre 2025.

Scritto prodotto e registrato da Danti presso One Fingerz Studio, Milano (Mi), Edizioni Two Fingerz s.r.l., Starpoint International s.r.l. Produzione esecutiva Gapp Music sas + Starpoint Corporation s.r.l. distribuito da Believe Digital.

Un progetto che nasce ancora una volta dall’intuizione magistrale del manager e caro amico di Orietta, Pasquale Mammaro che ha visto lungo sull’intesa che sarebbe potuta nascere con Daniele Lazzarin (Danti).

Chi Ama Chiama sono due semplici, potenti parole che snocciolano un intero discorso, perché è inutile girarci intorno: chi ti ama, ti cerca e ti chiama.

“Chi Ama Chiama – dichiara Orietta – è la prima di una serie di sorprese musicali che vorrei regalare al mio pubblico per i miei 60 anni di carriera. Lavorare con Danti, è sempre un viaggio interessante e ricco di nuovi stimoli. Un mondo di testi e suoni contemporanei che vanno ad abbracciare tutti coloro che vorranno ascoltare. Per un’interprete, riuscire a fare proprio un brano, coniugando tecnica e sentimento, rappresenta uno degli obiettivi più importanti e gratificanti di questo lavoro.

“Per me è davvero un onore lavorare con Orietta e mi approccio con il dovuto rispetto. Con Orietta- chiosa Danti – c’è un’intesa, un’alchimia che rende tutto molto speciale. Insieme lavoriamo bene e quando ci incontriamo, non è mai solo strettamente lavoro, ma condivisione, scambio. Chi Ama Chiama, è un brano atipico per lei, ma un vestito che le calza a pennello con strofe molto basse rispetto al suo range solito tra tanti generi, lo swing, il pop in cui lei spazia meravigliosamente. Stiamo facendo un disco che celebra i suoi sessant’anni di carriera e ogni volta che ci vediamo, nasce una canzone. Anche in questo Orietta è innovativa, non incide i suoi successi, reinterpretati, ma tutti brani nuovi, a conferma del suo saper cavalcare i decenni, con la sua vivace e assoluta contemporaneità”.

