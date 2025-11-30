È disponibile in libreria e negli store digitali “LUDOVICO EINAUDI – LA MUSICA, LE ORIGINI, L’ENIGMA” di ENZO GENTILE (edito da Cluster-A – Collana Prisma), il primo libro dedicato interamente al grande compositore e pianista italiano tra i più noti e apprezzati a livello mondiale, con la prefazione della musicista e arpista CECILIA CHAILLY e la postfazione dell’architetto, docente e saggista di fama internazionale STEFANO BOERI.

Per la prima volta in un volume viene narrato il percorso umano e artistico di Ludovico Einaudi, prima dell’affermazione internazionale come compositore e concertista, esplorando la sua formazione, le radici, la dimensione più intima e familiare, spesso rimaste volutamente distanti dai riflettori.

“Ludovico Einaudi – La musica, le origini, l’enigma” propone una narrazione vivida e personale, accompagnata da fotografie rare e inusuali, una selezione di preziose dichiarazioni rilasciate da Ludovico Einaudi nel corso di rare interviste e quasi 50 testimonianze inedite e ricordi di musicisti, registi, coreografi, sceneggiatori e artisti che hanno lavorato con il compositore

Enzo Gentile presenterà il suo nuovo libro il 4 dicembre a Milano nell’auditorium di Radio Popolare (via Ollearo, 5 – inizio ore 21.30 – ingresso libero, consigliata la prenotazione scrivendo a prenotazioni@radiopopolare.it) e il 5 dicembre al Bicio Papao di Milano Marittima, nell’ambito di Riviera Book Club – I libri che raccontano la musica, a cura di Pierfrancesco Pacoda (via Spalato, 276 – inizio ore 18.30).

