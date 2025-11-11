I-DAYS Milano 2026: arrivano i Foo Fighters

Gli I-DAYS Milano sono pronti per annunciare gli artisti che domenica 05 luglio 2026 saliranno sul palco dell’Ippodromo SNAI LA MAURA per una grande serata di Rock and roll: i FOO FIGHTERS.



La band americana porterà ad I-DAYS Milano l’unica tappa italiana del loro “TAKE COVER TOUR 2026”.

Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett e Rami Jaffee si uniscono al grande cast già annunciato degli I-DAYS Milano 2026 (e altri grandi nomi arriveranno nelle prossime settimane) in un momento importante per la loro carriera.

La band, infatti, festeggia quest’anno il 30° anniversario dell’album d’esordio e ha pubblicato negli ultimi mesi due singoli inediti (a luglio “Today’s Song” e a ottobre “Asking for a Friend“) che sono un primo assaggio di nuova musica inedita dall’acclamato “But Here We Are” del 2023.



Il “Take Cover Tour 2026” porterà i principali ambasciatori americani del rock and roll in giro per il mondo dopo il “Everything or Nothing at All” tour del 2024, una serie trionfale di spettacoli acclamata dal Guardian per la sua “intensità emozionante” e che ha spinto l’Evening Standard a proclamare la band “ancora i re indiscussi del rock da stadio”.

Ad aprire la data due band molto amate dal pubblico e dalla critica: gli IDLES e i FAT DOG.

I biglietti per questo atteso appuntamento saranno disponibili in prevendita sull’app I-DAYS dalle 10:00 di giovedì 13 novembre, su My Live Nation dalle ore 15.00 di giovedì 13 novembre e in vendita generale dalle ore 10.00 di venerdì 14 novembre su ticketmaster, ticketone e vivaticket.

Dal 1999 ad oggi gli I-DAYS sono diventati simbolo di un cast artistico di alto livello e sempre attuale che risponde alle esigenze di un pubblico davvero appassionato di musica e ogni giorno più attento e variegato.

www.idays.it

https://www.facebook.com/IDaysMilano/

https://twitter.com/IDaysMilano

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia