“Hub Porta Est”: accordo per la mobilità e lo sviluppo urbano

La Città metropolitana ha firmato insieme a Regione Lombardia, Comune di Milano, Comune di Segrate, Rete Ferroviaria Italiana e Westfield Milan il Protocollo “Hub Milano Porta Est”, un accordo strategico che segna un passo decisivo verso la realizzazione di una delle opere infrastrutturali più importanti per la mobilità della Lombardia e del Nord Italia.

La Città Metropolitana di Milano svolge un ruolo centrale nel progetto, garantendo il coordinamento sovracomunale e lo sviluppo sostenibile dell’Hub.

In particolare, l’ente: coordina gli interventi sulla mobilità stradale e ciclabile, promuovendo soluzioni integrate e sostenibili; supporta le trasformazioni urbanistiche del quadrante est di Milano, con attenzione a Luoghi Urbani per la Mobilità (LUM) e Strategie Tematico-Territoriali Metropolitane (STTM); attiva la conferenza consultiva di concertazione prevista dal Piano Territoriale Metropolitano (PTM), assicurando la partecipazione di tutti i soggetti pubblici interessati; integra il Masterplan dell’Hub Porta Est con le previsioni urbanistiche dei Comuni coinvolti, promuovendo uno sviluppo urbano sinergico.

Così commenta il Vicesindaco Francesco Vassallo: “L’area metropolitana milanese è un sistema complesso e policentrico, composto da Città e comunità interconnesse che insieme generano sviluppo e innovazione. Ogni infrastruttura deve essere pensata in questa prospettiva: non solo come collegamento verso Milano, ma come strumento per ricucire e rafforzare le relazioni tra i diversi poli del territorio. Il progetto dell’Hub Milano Porta Est rappresenta un passo importante in questa direzione. È un progetto che guarda oltre gli angusti perimetri comunali, capace di mettere in rete mobilità, accessibilità e sostenibilità, a beneficio non solo del capoluogo ma di tutto il quadrante est del territorio metropolitano. Le infrastrutture viabilistiche e del trasporto pubblico locale devono essere progettate e realizzate con una visione di area vasta, per garantire pari opportunità di connessione e sviluppo che coniughi le esigenze dei territori centrali e di quelli più periferici. Solo così potremo costruire una Città Metropolitana realmente coesa e policentrica, dove la mobilità diventa motore di equilibrio e competitività territoriale”.

Aggiunge la consigliera delegata alle Infrastrutture Daniela Caputo: “L’Hub Porta Est non sarà solo un nodo di trasporto, ma un modello di pianificazione integrata e sostenibile, capace di migliorare la mobilità e la qualità dello spazio urbano per cittadini e utenti. Intervento che si aggiunge alla realizzazione della Cassanese Bis, un’opera sostenibile che contribuisce in modo significativo a rendere più fluido il traffico e a rendere più connesso un territorio di importanza strategica per l’area metropolitana milanese”.

Marco Griguolo Ricorda che “Grazie alla collaborazione con tutti i firmatari del Protocollo, l’Hub Porta Est diventerà un punto di riferimento per l’intermodalità, la sostenibilità, l’accessibilità e la coesione territoriale, rafforzando la posizione dell’area metropolitana milanese come città motore dello sviluppo infrastrutturale e urbano; in un quadrante oggetto di profonde e radicali cambiamenti che devono avere una forte regia politica”.

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia

https://www.cittametropolitana.mi.it