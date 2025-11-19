ASST Rhodense e prevenzione vascolare il 22 screening gratis

In occasione del mese della salute vascolare l’ASST Rhodense aderisce alla campagna promossa dalla Consulta delle Società Scientifiche e Associazioni Pazienti e organizza per sabato 22 novembre, dalle ore 9 alle 13, screening gratuiti per la diagnosi precoce dell’arteriopatia obliterante cronica periferica.

Sarà un’opportunità per incontrare i professionisti che si occupano della prevenzione delle malattie vascolari periferiche e ricevere informazioni utili per la tutela della salute vascolare.

L’arteriopatia obliterante periferica (o distale) è una patologia cronica, ostruttiva e sistemica, in quanto le placche aterosclerotiche che si formano a livello degli arti inferiori (a livello delle arterie iliache, femorali e poplitee) sono espressione di un generale stato di malessere dei vasi sanguigni e pertanto la patologia può essere considerata come polidistrettuale.

Gli screening saranno effettuati presso l’ospedale di Garbagnate, ambulatorio 39 sala 3 e 4. Accesso su prenotazione fino ad esaurimento posti. Inviare una email all’indirizzo chirvasc@asst-rhodense.it

