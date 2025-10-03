Magazzini Generali, dopo aver annunciato, in occasione dei trent’anni della sua nascita, il dj set di The Chemical Brothers, il duo più importante ed influente della musica elettronica internazionale, sabato 22 novembre, lo storico locale milanese presenta l’opening della serata: Lele Sacchi (dj set).

Lele Sacchi, dj e produttore italiano, inizia giovanissimo a lavorare in una radio locale di Pavia. A 18 anni, collabora con alcune riviste di musica e inizia a suonare nei locali di Milano.

Nel 2000 esce la sua prima compilation e continua a pubblicare propri progetti musicali e remix per etichette internazionali ottenendo un successo in tutta Italia. Nel corso della sua carriera ha suonato nei più importanti club in giro per il mondo con il suo inconfondibile sound e stile unico.

“Per dare il via ai festeggiamenti del nostro trentesimo compleanno, siamo entusiasti di riaccogliere un artista che ha fatto vibrare a lungo le pareti di questa Casa” – commenta Stefano Astore, Dir. Artistico – musica elettronica e clubbing

The Chemical Brothers sono conosciuti per il loro stile unico che mescola techno, big beat, house e musica sperimentale. Il duo ha rivoluzionato il panorama musicale internazionale con le loro produzioni energiche e visivamente coinvolgenti e sono noti per i loro spettacoli dal vivo che combinano musica, effetti visivi e animazione.

Nel corso degli anni, hanno ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui Grammy, Brit Awards e Mercury Prize. Attivi ancora oggi, continuano a sperimentare e a spingere i confini della musica elettronica, influenzando generazioni di DJ e produttori.

Un evento irripetibile e unico, sabato 22 novembre, con una serata all’insegna della buona musica e divertimento per celebrare insieme i trent’anni dello storico locale milanese con il DJ set dell’iconico duo The Chemical Brothers e l’opening di Lele Sacchi.

Le porte si apriranno alle ore 23.30 e la musica terrà compagnia fino alle prime ore dell’alba.

Biglietti:

https://www.ticketnation.it/milano/the-chemical-brothers-dj-set-30-anniversario-magazzini-generali.5360

