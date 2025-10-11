La Cattedrale dello Swing nel cuore della Bovisa, accoglie ballerini, musicisti e appassionati da tutto il mondo per la tredicesima edizione di SWING’N’MILAN!

Il programma di questa sera, sabato 11 ottobre

Questa sera, sabato 11 ottobre, sarà una notte imperdibile: si alterneranno la potenza travolgente della NP Big Band, l’energia senza fine di Gordon Webster e la Strictly Lindy Hop Couple Competition con i migliori ballerini internazionali, per poi concludere con lo swing dj set di Dj Big Mama, Dj Jockey Jump e Mr Dip.

Durante la serata la lezione primi passi di Golden Swing Society e lo show degli insegnanti di ballo di questa edizione di Swing’n’Milan!

SABATO 11 OTTOBRE – Biglietto di ingresso 35€ con una consumazione.

19.30 APERTURA PORTE

20.00 ON THE DANCE FLOOR Strictly Lindy hop Couple Competition – Preliminaries

21.00 FIRST STEP – for absolute beginners by Golden Swing Society

21.30 SWING DJ SET

22.00 ON STAGE – NP BIG BAND

23.10 ON THE DANCE FLOOR Strictly Lindy hop Couple Competition – Final

00.10 TEACHERS SHOW

00.25 GORDON WEBSTER

01.25 SWING DJ SET with DJ BIG MAMA, DJ JOCKEY JUMP and MR DIP

I biglietti sono acquistabili al seguente link: https://www.swingnmilan.it/swingnmilan/biglietteria-serate/.

www.swingnmilan.it – www.instagram.com/swing_n_milan/

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia