Incontri, musica e soluzioni energetiche all’avanguardia per la clientela: una giornata di festa è andata in scena a Milano, dove è stato ufficialmente aperto al pubblico il nuovo Store Enel in via Dante 5.

A partire dalle 16:00, i cittadini hanno esplorato i nuovi ambienti e spazi dello Store, attraverso il quale Enel intende sempre più mettere il cliente al centro del portafoglio di prodotti e servizi.

I nuovi negozi sono infatti molto più di semplici punti vendita: veri e proprio luoghi di connessione per chi cerca soluzioni energetiche efficienti e personalizzate.

Un aperitivo, accompagnato dalla musica e dall’intrattenimento dei DJ set di Discoradio, ha allietato la cittadinanza insieme alla presenza degli atleti Michela Moioli, Federico Pellegrino, Dorothea Wierer, Flora e Miro Tabanelli, a disposizione per un saluto e per photo opportunity, con le mascotte di Milano Cortina 2026, Tina e Milo.

Al taglio del nastro erano presenti Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio del Comune di Milano, Alvise Biffi, Presidente di Assolombarda, Nicola Lanzetta, Direttore Italia di Enel e Marco Sanza, Responsabile Mercato Italia di Enel, nonché di molti rappresentanti del mondo imprenditoriale, del consumerismo e della società civile.

Il nuovo Store sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 19:30, e offrirà sia assistenza per le forniture di energia elettrica e gas, sia opportunità nel mondo dei prodotti e delle soluzioni per l’efficienza energetica, senza dimenticare la connessione garantita dalla Fibra di Enel.

Inoltre, gli innovativi spazi ospiteranno incontri con associazioni, eventi culturali, presentazioni di progetti, conferenze stampa e mostre.

Il primo appuntamento è previsto il 21 ottobre alle ore 11:00 quando si svolgerà un incontro sul fenomeno delle truffe sui contratti luce e gas, in particolare quelle telefoniche, alla presenza di consulenti esperti del settore e dell’Arma dei Carabinieri.

Il workshop è gratuito, ma i posti sono limitati. È possibile iscriversi al seguente link:

https://globaleysurvey.ey.com/jfe8/form/SV_1Il4VUHjAIeU5q6?Q_CHL=qr

