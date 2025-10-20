11.3 C
Milano
lunedì, Ottobre 20, 2025
MUSICA

“Je Ne Me Vois Plus”: nuovo singolo di Alice Alison

Da venerdì 17 ottobre, è disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS” (https://orcd.co/jenemevoisplus) il nuovo singolo della cantautrice, autrice e performer bohemien Alice Alison.

 JE NE ME VOIS PLUS”, distribuito da Altafonte x The Orchad, scritta in collaborazione con Diego Esposito e prodotta da Giovanni Antonicelli, esplora la fine di un legame tossico e il delicato percorso di liberazione da dinamiche emotive distruttive.

Attraverso un racconto diretto e intenso, Alice Alison affronta momenti di malessere, confronti dolorosi con le proprie ombre e le ferite lasciate da relazioni che fanno male. Il brano diventa così una riflessione sulla difficoltà di accettare la propria vulnerabilità, di confrontarsi con le emozioni più profonde e di ritrovare il proprio equilibrio interiore.

«“Je Ne Me Vois Plus” nasce dalla comprensione di una lezione importante: ci sono evoluzioni che la nostra anima è chiamata a vivere se vogliamo crescere, e spesso per arrivarci dobbiamo incontrare un malessere o un “caso umano” che ci insegna qualcosa. racconta Alice Alison. Tutto ciò che conoscevo fino a quel momento non mi apparteneva più, non conoscevo nemmeno più me stessa. Continuavo a cercare la mia vecchia versione, senza rendermi conto che l’unica cosa da fare era accettare la nuova. Una nuova versione che, non solo è migliore di prima, ma anche infinitamente più ricca e appagante». 

https://www.alicealison.it

