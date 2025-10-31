Novate, in merito ai temi sanità, interviene il Pd

Riceviamo e pubblichiamo

“Sanità territoriale: da sempre una nostra priorità. Noi andiamo tra i cittadini: la destra scrive sui social”

«Rivendichiamo con orgoglio la scelta della precedente amministrazione di centrosinistra di destinare già nel 2021 in comodato d’uso gratuito per una pediatra i locali comunali di Via Vittorio Veneto 6 e nel 2023 ad ambulatorio medico convenzionato quelli di Via Repubblica 15.

È stata una scelta politica concreta che ha consentito a medici e pediatri di operare a Novate negli ultimi anni. L’arrivo del nuovo medico (anche se con incarico temporaneo) è la diretta conseguenza di quelle scelte.

Di fronte a questo, l’attuale amministrazione di centrodestra, che GOVERNA la città, non sa fare altro che intestarsi meriti e attaccare la minoranza. Incommentabile, oltre che imbarazzante.

Forse ancora alle prese con i festeggiamenti dopo l’elezione, il Sindaco Palladino e Fratelli d’Italia, non hanno saputo fare nulla per trattenere a Novate i tre medici che, a fine dicembre 2024, si sono trasferiti a Bollate.

L’emergenza, dunque, non è superata: il nuovo medico è temporaneo, prenderà su di sé solo gli ex pazienti dei dottori Cioata, Peppe e Polizzi e non – come comunicato in un primo momento dall’Amministrazione – gli altri cittadini senza medico. E quindi non potrà fare nulla per i troppi anziani novatesi costretti a Bollate o Baranzate per una semplice ricetta. I fatti dimostrano che, se ci sono spazi, arrivano i medici, nonostante le carenze e le criticità attuali.

La nostra proposta, pertanto, è viva e vegeta, altro che postuma: destinare gli spazi dell’ex farmacia di Via Matteotti a nuovi ambulatori medici. Questi locali sono molto più ampi di quelli in via Repubblica e già da fine maggio 2024 sono TORNATI A DISPOSIZIONE dell’Amministrazione. Noi non abbiamo potuto utilizzarli, perché ancora occupati da ASCOM. Cosa che invece può fare la Giunta Palladino, invece di tenerli vuoti come fatto finora.

Con spazi adeguati per ampiezza e accessibilità, si creano le condizioni perché sempre più medici scelgano Novate. È lo stesso modello seguito da Bollate, che ospita oggi 24 medici di base.

Davanti ai desolanti attacchi della maggioranza, continuiamo il nostro impegno per i diritti fondamentali: lo abbiamo fatto per la mobilità, chiedendo il ripristino della S-13 cancellata dalla Destra regionale (che poi ha bocciato la nostra mozione in Consiglio regionale, nonostante le 775 firme di Novatesi). Lo stiamo facendo e lo faremo per il diritto alla salute: post sui social e attacchi continui non ci intimoriscono.

Chiediamo perciò ai novatesi di venire a firmare ai banchetti che abbiamo organizzato con le altre forze di centrosinistra nei prossimi giorni e nel fine settimana. Perché di fronte a una forte domanda dei cittadini la Destra novatese non potrà fare finta di nulla», spiegano dal Pd di Novate Milanese

