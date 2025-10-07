20.1 C
Milano
martedì, Ottobre 7, 2025
HomeDISABILITA'
DISABILITA'

Polha Varese, trenta giorni per donare

Davide Falco
By Davide Falco
0
22
phola-varese
phola-varese

«Grazie alla generosità di tanti amici, con la raccolta fondi di ottobre 2024, in collaborazione con la Fondazione Comunitaria del Varesotto, siamo riusciti a modificare uno dei nostri 3 pulmini perché possano guidarlo anche ragazzi che non hanno l’uso di un braccio. Questo ha aumentato la possibilità di avere autisti volontari a supporto delle nostre moltissime attività sportive e sociali.

Abbiamo pensato quindi di aderire alla campagna “30 GIORNI PER DONARE “, il primo mese dedicato alla filantropia in provincia di Varese, che TERMINA il 31 OTTOBRE 2025, per raccogliere i fondi necessari per modificare anche l’altro nostro pulmino Mercedes e mettere tutti in condizione di… darci una mano !

Tu come ci puoi aiutare?

* Divulgando questo messaggio e la locandina ai tuoi contatti
* Facendo una donazione a sostegno di questo progetto

E’ bello pensare che il CUORE di tanti amici ci accompagni nelle nostre trasferte!
GRAZIE sin da ora dalla POLHA-VARESE APD APS, Polisportiva per atleti paralimpici», concludono dalla Phola Varese

COME DONARE

Informazioni: 0332 229001

Altri articoli di disabilità su Dietro la Notizia

 

 

 

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
“Erica” con Vanessa Incontrada: la regina del crime Camilla Läckberg in Italia
Articolo successivo
Teatro Pime: 22 ottobre il Balletto di Milano porta in scena, “Danza per la mente – Carmen suite”
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy