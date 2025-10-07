Polha Varese, trenta giorni per donare

«Grazie alla generosità di tanti amici, con la raccolta fondi di ottobre 2024, in collaborazione con la Fondazione Comunitaria del Varesotto, siamo riusciti a modificare uno dei nostri 3 pulmini perché possano guidarlo anche ragazzi che non hanno l’uso di un braccio. Questo ha aumentato la possibilità di avere autisti volontari a supporto delle nostre moltissime attività sportive e sociali.

Abbiamo pensato quindi di aderire alla campagna “30 GIORNI PER DONARE “, il primo mese dedicato alla filantropia in provincia di Varese, che TERMINA il 31 OTTOBRE 2025, per raccogliere i fondi necessari per modificare anche l’altro nostro pulmino Mercedes e mettere tutti in condizione di… darci una mano !

Tu come ci puoi aiutare?

* Divulgando questo messaggio e la locandina ai tuoi contatti

* Facendo una donazione a sostegno di questo progetto

E’ bello pensare che il CUORE di tanti amici ci accompagni nelle nostre trasferte!

GRAZIE sin da ora dalla POLHA-VARESE APD APS, Polisportiva per atleti paralimpici», concludono dalla Phola Varese

COME DONARE

Informazioni: 0332 229001

Altri articoli di disabilità su Dietro la Notizia