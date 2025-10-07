“Erica” con Vanessa Incontrada: la regina del crime Camilla Läckberg in Italia

La celebre scrittrice svedese Camilla Läckberg, una delle autrici di gialli più lette e apprezzate al mondo, presente a Piombino sul set di “Erica”, la nuova serie che andrà in onda prossimamente su Canale 5 con Vanessa Incontrada.

La fiction – una coproduzione RTI – 7Verticale diretta da Ciro D’Emilio – è l’adattamento italiano della serie di grande successo franco-belga “Erica”, trasmessa su TF1 e tratta dai primi romanzi di Camilla Läckberg della saga con protagonisti Erica Falck e Patrik Hedström. Il suo esordio in Francia ha ottenuto ascolti eccezionali: quasi 4 milioni di spettatori con oltre il 22% di share. Un trionfo televisivo che conferma la forza narrativa e l’appeal universale delle storie della Läckberg.

Con oltre 40 milioni di copie vendute in più di 60 Paesi, Camilla Läckberg è conosciuta a livello mondiale come la “Regina del giallo nordico”. L’autrice ha, inoltre, ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui il prestigioso Grand Prix de Littérature Policière con il suo romanzo d’esordio “La principessa di ghiaccio”, opera inserita del 2023 da Time Magazine nella lista dei 100 migliori thriller e mystery di tutti i tempi e che vede protagonista proprio Erica Falck. La scrittrice è stata, inoltre, eletta “Donna dell’anno” in Svezia nel 2012.

I suoi libri hanno ispirato numerose trasposizioni per la TV e il cinema, dalle produzioni svedesi alle recenti collaborazioni internazionali.

La presenza di Camilla Läckberg sul set di “Erica” per assistere alle riprese è un evento di grande rilievo per il panorama culturale italiano e un’occasione per ospitare una delle autrici di crime più influenti a livello mondiale, capace di unire successo editoriale e popolarità televisiva.

Nella serie di Canale 5, la protagonista Vanessa Incontrada interpreta una scrittrice di gialli in crisi creativa che, tornata alle sue origini a Piombino, si ritrova coinvolta in un omicidio. Accanto a lei Francesco Scianna, nei panni di Leonardo, un poliziotto affascinante e determinato con cui unirà le forze per indagare su una serie di delitti e segreti inconfessabili.

