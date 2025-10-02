Domenica 12 ottobre, dalle 11 alle 17, le piante secolari e i pregiati elementi architettonici dei Giardini della Guastalla di via Francesco Sforza, tornano ad essere cornice e palcoscenico della terza edizione di “Only For Pet Lovers” (onlyforpetlovers.it),

Evento totalmente gratuito, nel quale cani (e per la prima volta anche gatti) di ogni razza e taglia possono vivere una vera e propria giornata di festa costellata di tante attività ludiche ed educative, tra sfilate pet&human, toilettatura e pet spa, performance di dog dance, spettacoli, giochi, food e dolci per cuccioli, talk e incontri con educatori, veterinari e pet influencer, stand espositivi e molto altro.

Una manifestazione di grande successo (oltre 1200 presenze, milanesi e non solo, lo scorso anno nel parco di CityLife) attesissima e apprezzata dai pet lover, dalle associazioni e dai brand che vi partecipano per il suo particolare format dal tocco glamour caratterizzato da momenti divertenti e di educazione civica al fine di promuovere e diffondere una cultura del benessere animale all’insegna di una convivenza armoniosa e rispettosa dell’ambiente urbano, motivo per cui anche quest’anno “Only For Pet Lovers” gode del patrocinio del Comune di Milano.

Tantissime le attività in programma che, il prossimo 12 ottobre, animeranno lo storico parco pubblico ed esempio incantevole di “giardino all’italiana” a pochi passi dal Duomo.

“Only For Pet Lovers” è un appuntamento da segnarsi in agenda per tutti i pet parent e per i tanti appassionati di animali in generale.

L’ingresso è gratuito ma è gradita la conferma di partecipazione scrivendo una mail a info@onlyforpetlovers.it.

In caso di pioggia, l’evento verrà rimandato alla domenica successiva.

Altri articoli Animali nel cuore su Dietro la Notizia