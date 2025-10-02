La Città metropolitana di Milano ha approvato, nel Consiglio metropolitano di martedì 30 settembre, la mozione del gruppo consigliare Insieme per la Città metropolitana.

Durante l’assise è stata proposta l’istituzione della figura del Garante dei diritti degli anziani a livello metropolitano con compiti consultivi, di segnalazione e raccolta di informazioni volti a tutelare la fascia di età più avanzata della cittadinanza metropolitana anche nella programmazione e progettazione delle politiche dell’ente.

Una figura indipendente, di stimolo e di promozione di attività specifiche nei confronti dell’Amministrazione e di soggetti che operano nella comunità, con un ruolo di tutela e garanzia.

Oltre all’istituzione della figura del garante, sarà anche predisposto un apposito regolamento. La proposta è stata raccolta da tutto il Consiglio con favore e approvata all’unanimità.

https://www.cittametropolitana.mi.it

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia