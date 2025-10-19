Nove: Che tempo che fa: ospiti Bruce Springsteen con Jeremy Allen White

Oggi dalle ore 19:30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con “Che Tempo Che Fa”, di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Ospiti della puntata: in esclusiva la leggenda del rock Bruce Springsteen insieme a Jeremy Allen White, in occasione dell’uscita in sala il 23 ottobre di “Springsteen: Liberami dal Nulla”, dove l’attore vincitore di 3 Golden Globe e 2 Emmy interpreta il Boss, che in oltre 50 anni di carriera conta 140 milioni di dischi venduti, 20 Grammy Awards, un Premio Oscar, due Golden Globe e uno Special Tony Award. Il film diretto da Scott Cooper, il primo basato sulla vita del grande cantautore americano e tratto dal libro “Liberami dal nulla. Bruce Springsteen e Nebraska” di Warren Zanes, racconta la genesi di “Nebraska”, un album acustico puro e tormentato uscito nel 1982 che ha segnato un momento di svolta nella vita di Springsteen.

Virginia Raffaele, Aldo Baglio e Diego Abatantuono, protagonisti del nuovo film di Riccardo Milani, “La vita va così”. Il film, nelle sale da giovedì 23 ottobre, ha inaugurato fuori concorso la 20a Festa del Cinema di Roma ed è ispirato alla vera storia del pastore sardo Ovidio Marras.

E ancora: Pupi Avati, vincitore a maggio del David di Donatello alla carriera e autore del nuovo libro “Rinnamorarsi. Cronaca di sentimenti veri e immaginari”; il parroco della Sacra Famiglia a Gaza, padre Gabriel Romanelli; Chiara Amirante, in libreria con “Liberi di amare. La vocazione”; Don Davide Banzato; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Carlo Rovelli, autore del libro “Sull’eguaglianza di tutte le cose – Lezioni americane”; la giornalista Cecilia Sala; l’editorialista de la Repubblica e conduttore di “Circo Massimo” su NOVE Massimo Giannini; il Direttore responsabile de il Post Francesco Costa; Marco Varvello; Michele Serra.

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – il Tavolo” con: Mara Venier; Francesco Gabbani, nuovo giudice di “X-Factor” e in radio col brano “Dalla mia parte”; Nino Frassica; Mara Maionchi; Mago Forest, protagonista della sesta stagione di “GialappaShow”; Francesco Paolantoni; Ubaldo Pantani; la Signora Coriandoli; Aldo Vitali, Direttore di TV Sorrisi e Canzoni che organizzerà il primo Festival dello Spettacolo, dal 24 al 26 ottobre a Milano; Diego Abatantuono; Gigi Marzullo; Giucas Casella.

“CHE TEMPO CHE FA” di Fabio Fazio è prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery.

#CTCF

Facebook: https://www.facebook.com/chetempochefa

Twitter: https://twitter.com/chetempochefa

Instagram: https://www.instagram.com/chetempochefa

Tiktok: https://www.tiktok.com/@chetempochefa

www.nove.tv

INSTAGRAM: @nove – TWITTER: @nove – FACEBOOK: facebook.com/canale9

www.discoveryplus.it

INSTAGRAM: @discoveryplusit – TWITTER: @discoveryplusIT – FACEBOOK: facebook.com/discoveryplusIT

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia