MUSICA

Teatro Arcimboldi: Niccolò Fabi, 11 e 12 ottobre 2025

Inizia il nuovo viaggio live di Niccolò Fabi che tornerà sui palchi dei principali teatri della penisola con un nuovo capitolo della sua carriera.

Libertà negli occhi Tour farà tappa al TAM Teatro Arcimboldi Milano l’11 e 12 ottobre 2025.

“Libertà negli occhi”, decimo album di inediti di Niccolò Fabi, è il risultato di una vera e propria residenza artistica. Un modo antico, ma abbastanza inusuale di questi tempi, di pensare alla creazione di un disco.

L’album, disponibile in versione CD, Vinile e su tutte le piattaforme streaming (https://niccolofabi.lnk.to/libertanegliocchidigitalPR)

www.teatroarcimboldi.it

