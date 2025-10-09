21.8 C
CULTURA

Frida Opera Musical: dal 21 ottobre in tour italiano

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
50
Frida Opera Musical intreccia arte, passione e rivoluzione. Al centro, la vita della pittrice messicana (interpretata da Federica Butera), il suo amore con Diego Rivera (Andrea Ortis), la sofferenza, la resistenza, la lotta per l’identità.

A guidare il racconto è La Catrina (Drusilla Foer), simbolo della cultura popolare messicana, figura di confine tra vita e morte, bellezza e satira.

Il debutto nei teatri italiani a ottobre 2025 con la regia di Andrea Ortis, che firma anche il libretto insieme a Gianmario Pagano.

FRIDA Opera Musical
FRIDA Opera Musical

Le musiche e liriche sono di Vincenzo Incenzo, le coreografie di Marco Bebbu, i costumi di Erika Carretta, le scene di Gabriele Moreschi e il disegno luci di Valerio Tiberi, con le proiezioni a cura di Virginio Levrio

Dopo successi come La Divina Commedia Opera Musical e Van Gogh Café, MIC International Company presenta un nuovo emozionante viaggio nella vita e nelle opere di Frida Kahlo, in collaborazione con il Museo Frida Kahlo “Casa Azul”, il Museo Diego Rivera Anahuacalli e con il Patrocinio dell’Ambasciata del Messico in Italia.

Tour: 

Avellino Teatro Carlo Gesualdo: 21 e 22 ottobre 2025 |Antemprima Nazionale|

Milano TAM Teatro Arcimboldi: dal 30 ottobre al 2 novembre 2025 |Debutto|

Firenze Teatro Verdi: dal 7 al 9 novembre 2025

Roma Teatro Brancaccio: dal 13 al 23 novembre 2025

Torino Teatro Alfieri: dal 4 al 7 dicembre 2025

micinternationalcompany.it

Articoli

