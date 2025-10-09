In seguito allo sciopero generale del settore proclamato da diverse Organizzazioni sindacali per l’intera giornata di venerdì 17 ottobre, CEM Ambiente comunica che potrebbero verificarsi interruzioni dei servizi svolti sul territorio.
Saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali come previsto dalla legge 146/90, con particolare riferimento alla raccolta dei rifiuti prodotti dai mercati settimanali, Case di cura, Ospedali, Caserme, mense scolastiche.
Per i casi di mancato ritiro verranno effettuati i recuperi nei giorni immediatamente successivi.
Con l’occasione la direzione di CEM precisa anche che le motivazioni che originano lo sciopero, non riguardano direttamente la realtà aziendale.
