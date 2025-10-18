12.2 C
MUSICA

“Le Voci di Bob Dylan”: doppio appuntamento teatrale e musicale con Cinzia Tedesco e Angelo Maggi

Tiziana Barbetta
Le voci di Bob Dylan
Le voci di Bob Dylan

Arriva a teatro con un doppio appuntamento Le voci di Bob Dylan”, lo spettacolo teatrale e musicale con la pluripremiata artista Cinzia Tedesco e il noto doppiatore romano Angelo Maggi che rivisita in chiave jazz l’opera del cantautore americano, con il suo accorato «NO ALLA GUERRA».

Gli appuntamenti sono previsti per oggi sabato 18 ottobre alle 21:00 presso il Teatro Grande Valdocco di Torino e domenica 19 ottobre alle 17:30 al Teatro Giorgio Gaber di Milano.

Cinzia Tedesco e Angelo Maggi, saranno le due voci “narranti e cantanti”, che racconteranno una delle figure più originali del mondo della musica, dell’arte, della poesia e della letteratura mondiale.

Le voci di Bob Dylan
Le voci di Bob Dylan

L’artista jazz pluripremiata a livello internazionale e il noto doppiatore romano – voce di Tom Hanks, Bruce Willis e Robert Downey Jr. – porteranno sul palco uno spettacolo di musica e parole, che si concluderà con l’appello pacifista sulle note di “Blowin’ In the Wind”.

Per ogni biglietto venduto saranno devoluti 5 euro per la risposta alle emergenze umanitarie nel mondo, a sostegno di CESVI ONLUS, associazione che opera globalmente per supportare le popolazioni più vulnerabili nella promozione dei diritti umani, nel raggiungimento delle loro aspirazioni, per lo sviluppo sostenibile. 

Biglietti disponibili su: https://www.hiddendoor.it/calendario-eventi/le-voci-di-bob-dylan e in loco presso i botteghini dei teatri.

CALENDARIO 2025
TORINO (Teatro Grande Valdocco)
sabato 18 ottobre alle 21:00

MILANO (Teatro Lirico Giorgio Gaber)
domenica 19 ottobre alle 17:30

Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta
