FABRIZIO MORO torna in tour nel 2026 con NON HO PAURA DI NIENTE LIVE 2026!

Il tour prenderà il via con un’anteprima il 2 maggio 2026 al Palazzo dello Sport di ROMA e proseguirà poi da ottobre 2026 nei principali club italiani.

In scaletta non mancheranno le canzoni che, dagli esordi fino ad oggi, hanno segnato il suo percorso artistico e, per la prima volta, i brani che saranno contenuti nel suo nuovo album di inediti “Non ho paura di niente” (BMG), in uscita il 14 novembre.

Questo il calendario con le date del tour NON HO PAURA DI NIENTE LIVE 2026, prodotto e organizzato da Friends&Partners:

2 maggio 2026 – ROMA – Palazzo dello Sport

23 ottobre 2026 – PADOVA – Hall

24 ottobre 2026 – SENIGALLIA (Ancona) – Mamamia

28 ottobre 2026 – MILANO – Fabrique

31 ottobre 2026 – VENARIA REALE (Torino) – Concordia

6 novembre 2026 – FIRENZE – Cartiere Carrara

7 novembre 2026 – BOLOGNA – Estragon

12 novembre 2026 – NAPOLI – Casa della Musica

13 novembre 2026 – MOLFETTA (Bari) – Eremo Club

15 novembre 2026 – CATANIA – Land

I biglietti sono disponibili, su Ticketone e punti vendita abituali.

Per gli iscritti all’area riservata del sito ufficiale e al profilo ufficiale WhatsApp, i biglietti sono disponibili da venerdì 10 ottobre.

Per info: friendsandpartners.it.

RTL 102.5 è la radio ufficiale del tour.

www.fabriziomoro.net

www.facebook.com/fabriziomoropage –

www.instagram.com/fabriziomoropage

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia