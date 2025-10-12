15.8 C
Milano
lunedì, Ottobre 13, 2025
HomeMUSICA
MUSICA

Fabrizio Moro torna in tour con “Non ho paura di niente Live 2026”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
55
Fabrizio-Moro_Non-ho-paura-di-niente-live-2026_
Fabrizio-Moro_Non-ho-paura-di-niente-live-2026_

FABRIZIO MORO torna in tour nel 2026 con NON HO PAURA DI NIENTE LIVE 2026!

Il tour prenderà il via con un’anteprima il 2 maggio 2026 al Palazzo dello Sport di ROMA e proseguirà poi da ottobre 2026 nei principali club italiani.

In scaletta non mancheranno le canzoni che, dagli esordi fino ad oggi, hanno segnato il suo percorso artistico e, per la prima volta, i brani che saranno contenuti nel suo nuovo album di inediti “Non ho paura di niente” (BMG), in uscita il 14 novembre.

Questo il calendario con le date del tour NON HO PAURA DI NIENTE LIVE 2026, prodotto e organizzato da Friends&Partners:

2 maggio 2026 – ROMA – Palazzo dello Sport

23 ottobre 2026 – PADOVA – Hall

24 ottobre 2026 – SENIGALLIA (Ancona) – Mamamia

28 ottobre 2026 – MILANO – Fabrique

31 ottobre 2026 – VENARIA REALE (Torino) – Concordia

6 novembre 2026 – FIRENZE – Cartiere Carrara

7 novembre 2026 – BOLOGNA – Estragon

12 novembre 2026 – NAPOLI – Casa della Musica

13 novembre 2026 – MOLFETTA (Bari) – Eremo Club

15 novembre 2026 – CATANIA – Land

I biglietti sono disponibili, su Ticketone e punti vendita abituali.

Per gli iscritti all’area riservata del sito ufficiale e al profilo ufficiale WhatsApp, i biglietti sono disponibili da venerdì 10 ottobre.

Per info: friendsandpartners.it.

RTL 102.5 è la radio ufficiale del tour.

www.fabriziomoro.net

www.facebook.com/fabriziomoropage
www.instagram.com/fabriziomoropage

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

 

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
A Roma, “Visioni dell’AntropoCine”: ‘Taranto chiama’, presso il Cinema delle Province
Articolo successivo
Ecomuseo Casilino: il 17/18 ottobre, dialogo e jam session dedicati all’HIP HOP come patrimonio culturale immateriale
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy