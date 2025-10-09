21.8 C
Milano
giovedì, Ottobre 9, 2025
HomeDIETRO LA TV
DIETRO LA TV

“Dritto e Rovescio”, Paolo Del Debbio intervista Salvini

Davide Falco
By Davide Falco
0
63
Paolo Del Debbio
Paolo Del Debbio

Stasera torna “Dritto e rovescio”, talk show in onda in prima serata su Retequattro, condotto da Paolo Del Debbio.

Ospite della puntata sarà il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, con il quale si affronteranno i principali temi di attualità politica e internazionale, a partire dalla questione di Gaza e dalla posizione dell’Italia sulla scena internazionale. Al centro del dibattito, anche le  manifestazioni in Italia e le polemiche legate al 7 ottobre.

Ampio spazio sarà poi dedicato al tema dell’antisemitismo e dell’odio che emerge da alcune piazze contro Israele e contro il governo italiano.

A seguire, un approfondimento sul caso Ramy, con nuovi elementi emersi dopo la decisione dei pubblici ministeri di non archiviare la posizione dei carabinieri coinvolti nell’inseguimento.

Tra gli ospiti anche: Andrea Delmastro, Angelo Bonelli, Simone Leoni e Carmela Rozza.

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia 

 

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Fotografica Bergamo Festival: tutto pronto per la V edizione
Articolo successivo
Influenza 2025: il virus è in arrivo, prestare attenzione a bambini ed anziani
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy