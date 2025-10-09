“Dritto e Rovescio”, Paolo Del Debbio intervista Salvini

Stasera torna “Dritto e rovescio”, talk show in onda in prima serata su Retequattro, condotto da Paolo Del Debbio.

Ospite della puntata sarà il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, con il quale si affronteranno i principali temi di attualità politica e internazionale, a partire dalla questione di Gaza e dalla posizione dell’Italia sulla scena internazionale. Al centro del dibattito, anche le manifestazioni in Italia e le polemiche legate al 7 ottobre.

Ampio spazio sarà poi dedicato al tema dell’antisemitismo e dell’odio che emerge da alcune piazze contro Israele e contro il governo italiano.

A seguire, un approfondimento sul caso Ramy, con nuovi elementi emersi dopo la decisione dei pubblici ministeri di non archiviare la posizione dei carabinieri coinvolti nell’inseguimento.

Tra gli ospiti anche: Andrea Delmastro, Angelo Bonelli, Simone Leoni e Carmela Rozza.

