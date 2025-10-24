10.1 C
CULTURA

Dittico della Bufera:Tre Sorelle – Il Gabbiano, al Teatro Litta

Carmelo Rifici torna a indagare due testi cecoviani che hanno segnato le tappe fondanti del suo percorso registico, Tre sorelle e Il gabbiano. Scritti a distanza di sei anni l’uno dall’altro, sono permeati di un legame viscerale, quasi si trattasse di fratelli: se Il gabbiano è il testo giovane, delle intuizioni, Tre sorelle è la più matura evoluzione.

Il gabbiano è stato riscritto dall’attrice e drammaturga Livia Rossi, che lo rilegge alla luce della storia recente mettendolo in dialogo con gli scritti di Anna Politkovskaja e Svetlana Aleksjievič, entrambe profondamente coinvolte nella narrazione della guerra, e con l’Evgenij Onegin di Puškin, opera fondante della grande letteratura russa ottocentesca.

Il Dittico della bufera apre una nuova fase di lavoro nel campo pedagogico di Rifici. È da intendersi come apertura verso un modo altro di immaginare percorsi con giovani interpreti che non prevede la forma finita di uno spettacolo.

Il programma

6 e 7 novembre: Tre sorelle

8 e 9 novembre: Dittico della bufera Tre sorelle + Il gabbiano

10 e 11 novembre: Il gabbiano

DITTICO DELLA BUFERA
Tre sorelle – Il gabbiano
a cura di Carmelo Rifici

maestri Tindaro Granata, Carmelo Rifici
maestro per le scene Daniele Spanò
maestra per le luci Giulia Pastore
maestri per il suono Brian Burgan, Federica Furlani
maestro per il palcoscenico e sviluppo progetto tecnico Giuseppe Marzoli

regista assistente Ugo Fiore
assistente alla regia Livia Rossi

dal 14 al 16 novembre Teatro Due – Parma

mtmteatro.it

