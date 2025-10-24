Inaugurazione mostra: “L’età del bronzo” a Nova Milanese

Sabato 25 ottobre alle ore 17.00 sarà inaugurata la mostra L’ETÀ DEL BRONZO. Sculture contemporanee dalla Fondazione Caporrella presso Villa Vertua, Nova Milanese.

Patrocinata dal Comune di Nova Milanese, la mostra è promossa e realizzata dalla Fondazione Rossi in partenariato con la Fondazione d’arte contemporanea “Vittorio Caporrella” e il Museo FRaC Baronissi, con la collaborazione della Libera Accademia di Pittura.

La mostra si inserisce nell’ambito delle proposte di valorizzazione degli scambi e delle collaborazioni avviate già da anni dalla Fondazione Rossi e il museo Frac Baronissi.

Curata da Massimo Bignardi l’esposizione mira a richiamare l’attenzione sul valore e il significato di un genere che ha segnato la storia dell’arte italiana: il bronzetto.

L’attenzione è stata rivolta, grazie alla Fondazione Caporrella che offre al pubblico questa collezione, a bronzetti realizzati da artisti contemporanei presso la fonderia romana di Pietro Caporrella, dagli anni Ottanta ad oggi.

In mostra opere di: Arman, Enrico Baj, Giovanni Balderi, Agostino Bonalumi, Pietro Cascella, Tommaso Cascella, Claudio Costa, Gino Filippeschi, Edgardo Mannucci, Franco Marrocco, Umberto Mastroianni, Nunzio, Arturo Pagano, Francesco Roviello, Nicola Salvatore, Paola Elisabetta Simeoni, Daniel Spoerri, Alì Traoré, Luigi Vollaro.

La mostra è visitabile gratuitamente fino a domenica 21 dicembre 2025.

Orario sabato 15 -19

Orario domenica 10 -12 e 15-19

Chiusura 1 e 2 novembre, 6 e 7 dicembre

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia