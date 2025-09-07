Esce il 7 novembre “WORKIN’ MAN: WILLIE SINGS MERLE” (pre-order: LINK), il nuovo album pubblicato del leggendario cantautore e attivista americano WILLIE NELSON, disponibile in formato digitale, CD e in LP in versione vinile nero.

Il disco (il 155° album del cantautore secondo la lista All Willie Nelson Albums Ranked di Texas Monthly e il 78° da solista) è pubblicato da Legacy Recordings, la divisione catalogo di Sony Music Entertainment, e include 11 nuove interpretazioni di alcuni dei brani più iconici della leggenda del Country MERLE HAGGARD.

È disponibile in digitale il singolo “Workin’ man Blues” (#1 in America nel 1969), che anticipa l’album (LINK) e il video (YOUTUBE).

“Workin’man: Willie sings Merle” rappresenta l’ultimo capitolo dei leggendari album di Nelson dedicati interamente a un singolo cantautore o artista.

Solo nell’ultimo decennio, infatti, l’artista ha pubblicato dischi dedicati ai cantautori Harlan Howard, Ray Price, George Gershwin e Rodney Crowell e ha pubblicato due volumi di canzoni dedicate a Frank Sinatra.

Nelson e Haggard sono stati amici di vecchia data e hanno collaborato alla pubblicazione di tre album insieme: “Pancho and Lefty” (1983), “Last Of The Breed” (2007, realizzato con Ray Price) e “Django and Jimmie” (2015).

Le nuove interpretazioni comprendono brani di varie fasi della carriera di Merle Haggard, da canzoni tratte dal primo album country “Swinging Doors” del 1966 fino ai successi che hanno segnato la sua carriera come “Mama Tried”, “Okie From Muskogee”, “If We Make It Through December”, “Ramblin’ Fever” e “I Think I’ll Just Stay Here And Drink”.

Questa la tracklist:

“Workin’ Man Blues” “Silver Wings” “Tonight The Bottle Let Me Down” “Today I Started Loving You Again” “Swinging Doors” “Okie From Muskogee” “Mama Tried” “I Think I’ll Just Stay Here And Drink” “Somewhere Between” “If We Make It Through December” “Ramblin’ Fever” WillieNelson.com

