18.3 C
Milano
martedì, Settembre 30, 2025
HomeCINEMA
CINEMA

Tokio Godfsthers di Satoshi Kon torna al cinema il 24, 25, 26 novembre

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
46
TOKYO_GODFATHER_POSTER_ITA
TOKYO_GODFATHER_POSTER_ITA

Dopo il successo di Perfect Blue e Paprika, che hanno conquistato oltre 85mila spettatori in sala, torna al cinema uno dei film più amati del maestro dell’animazione giapponese Satoshi Kon: TOKYO GODFATHERS, un classico moderno capace di mescolare, con grande delicatezza, ironia, emozione e redenzione.

L’appuntamento nelle sale per i fan è per il 24, 25 e 26 novembre, quando tutti saranno invitati a riscoprire questo gioiello d’animazione sul grande schermo.

L’elenco delle sale sarà presto disponibile su nexostudios.it e le prevendite apriranno a partire dal 23 ottobre. TOKYO GODFATHERS è un film che fa ridere, commuove e sorprende.

Un’avventura natalizia fuori dagli schemi, raccontata con lo sguardo visionario e profondo di uno dei più grandi autori del cinema d’animazione contemporaneo.

La storia si svolge nella frenesia notturna di Tokyo, durante la notte di Natale. Tre senzatetto – un’ex drag queen, un uomo di mezza età alcolizzato e una ragazza in fuga da casa – trovano una neonata abbandonata tra i rifiuti.

La loro decisione di riportarla ai genitori dà inizio a un viaggio rocambolesco, fatto di incontri imprevedibili, coincidenze miracolose e verità da affrontare. Un racconto di umanità e seconde possibilità, perfetto per il pubblico di ogni età.

L’evento al cinema fa parte della nuova stagione di Nexo Studios Anime al Cinema ed è distribuito in collaborazione con i media partner Radio Deejay, MYmovies, Cultura POP, ANiME GENERATION.

Altri articoli di cinema su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Olivia Dean pubblica l’album: “The Art of Loving”
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy