Olivia Dean pubblica l’album: “The Art of Loving”

Presenza ammaliante e voce soul in grado di ipnotizzare chiunque, dopo numerose nomination ai BRIT Awards e ai Mercury Prize, Olivia Dean è atterrata nella scena musicale mondiale con grazia, eleganza e tanta determinazione.

Nuova stella del pop inglese, ha pubblicato il suo nuovo album “The Art of Loving”, in formato digitale e in edizione fisica anche in Italia.

Il disco è prodotto con Zach Nahome ed esplora in maniera luccicante ma riflessiva l’amore in tutte le sue forme.

Condito con un’aria di nostalgia e gusto senza tempo, ogni brano del disco offre uno spaccato individuale sui complessi strati dell’amore.

La traccia principale “So Easy (To Fall in Love)”, accompagnata da un nuovo videoclip, mescola ritmi gioiosi e un testo pieno di speranza, raccontando una prospettiva fresca sul frequentarsi, ricordando all’ascoltatore della propria importanza e ricchezza emotiva.

C’è spazio anche per canzoni come “Let Alone The One The Love”, “Loud” e “Close Up”, caratterizzate da una nuova vulnerabilità e in grado di superare la prova del tempo.

Il sound che caratterizza Oliva è molto presente in “A Couple Minutes” e in “Lady Lady”, così come nelle hit “Nice To Each Other” e “Man I Need”.

L’album si chiude con “I’ve Seen It”, una ballad costruita sul calore e sulla riflessione, profusa di tracce d’amore di cui è grata e conscia.

Unendo senza sforzo calore e onestà emotiva attraverso un commuovente racconto dell’amore romantico e platonico, Olivia mostra la sua abilità e conoscenza musicale anche attraverso la sua scrittura d’alto livello.

