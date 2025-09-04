The Who: “Who Are You” in uscita il 31 ottobre

WHO ARE YOU, l’ottavo album in studio degli Who, uscirà il 31 ottobre in 5 nuovi formati, tra cui un’edizione super deluxe con oltre 70 brani inediti, incluse versioni inedite della title track “Who Are You“, brani live remixati tratti dal loro primo tour senza il batterista originale Keith Moon e registrazioni della band durante le prove dell’album nel 1978 e 1979.

Nel box Blu-ray 7CD/1 sono inclusi anche i nuovi mix Atmos e Stereo di Steven Wilson. L’album sarà pubblicato anche in un cofanetto deluxe di 4LP, un’edizione deluxe di 2CD e due edizioni limitate in vinile, una colorata e una half speed.

Pubblicato originariamente nell’agosto del 1978, WHO ARE YOU ha segnato un capitolo significativo nella carriera degli Who e un trionfo commerciale, raggiungendo la posizione numero 2 negli Stati Uniti della Billboard 200, arrivando al doppio disco di platino e alla posizione n. 6 nella classifica di vendita in Inghilterra.

È stato anche l’ultimo album della band con il leggendario batterista Keith Moon, morto tragicamente una settimana dopo la sua uscita.

