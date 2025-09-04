Anche Segrate è sempre più una città… Spugna!
Mentre proseguono i 90 cantieri nei 32 Comuni, gestiti dal Gruppo Cap e finanziati dal PNRR, la Città metropolitana di Milano continua a raccontare il percorso intrapreso per rendere il suo territorio più resiliente e in grado di affrontare le sfide del cambiamento climatico.
Sabato 6 settembre, il tour fa tappa a Segrate con un doppio appuntamento:
- dalle 16 alle 19, attività e laboratori per la cittadinanza al Centro parco via San Rocco, nello spazio della festa cittadina del centro civico Verdi.
- alle 17.30, illustrazione del progetto al Centro Civico Verdi.
Nel gazebo informativo allestito al Centro parco dalla Città Metropolitana Spugna, gioco dell’oca per adulti e ragazzi e distribuzione dei gadget ‘Spugna’, mentre dalle 17.30 viaggio alla scoperta del Piano integrato, finanziato nell’ambito del PNRR, con Paolo Micheli, Sindaco di Segrate, Alessandro Pignataro, assessore al Verde e Ambiente del Comune di Segrate; Paolo Festa, Consigliere delegato all’Ambiente della Città metropolitana di Milano, Yuri Santagostino, Presidente Gruppo Cap. Cinzia Davoli ed Emanuela Lupo (Servizio Sviluppo Sostenibile e sistemi di supporto alle decisioni della Città metropolitana di Milano) parleranno di “Perché abbiamo bisogno di una Città Metropolitana Spugna?
L’approccio, il percorso, la relazione con i temi del cambiamento climatico sul territorio”; seguirà l’intervento di Annapaola De Lotto, Dirigente Direzione Sviluppo del Territorio “Segrate: una città resiliente” e infine “L’intervento Spugna in via Mondadori: come funziona, quali benefici porta”, a cura di Marco Callerio, Progettista Gruppo CAP.
Vi ricordiamo gli altri appuntamenti del mese:
- Mercoledì 10 settembre: a Cormano alle 18.30, incontro istituzionale in municipio (Sala Consiliare), in via Scurati 1.
- Sabato 13 settembre, ritrovo in piazza Matteotti a Canegrate, dalle 14.30 alle 16.00 per una biciclettata alla scoperta degli interventi Spugna.
- Mercoledì 17 settembre: a Canegrate, dalle 18.30, momento istituzionale di illustrazione del progetto al Polo culturale Catarabia, piazza Unità d’Italia 2.
- Sabato 20 settembre: a Bollate dalle 10.00 alle 12.30, al Teatro La Bolla in piazza della Resistenza, 32, incontro istituzionale di spiegazione del progetto.
- Martedì 23 settembre: a Cesano Boscone, dalle 16.30 alle 18.30 attività laboratoriali e momento istituzionale nella piazza di fronte alla scuola, in via delle Acacie 31.
Per saperne di più sul Progetto Spugna, consultate il sito tematico e seguite la campagna informativa sui canali social della Città metropolitana di Milano. La stampa e la cittadinanza sono invitate a partecipare per conoscere in maniera interattiva il progetto Città metropolitana Spugna e le grandi opportunità per il territorio.
