Anche Segrate è sempre più una città… Spugna!

Mentre proseguono i 90 cantieri nei 32 Comuni, gestiti dal Gruppo Cap e finanziati dal PNRR, la Città metropolitana di Milano continua a raccontare il percorso intrapreso per rendere il suo territorio più resiliente e in grado di affrontare le sfide del cambiamento climatico.

Sabato 6 settembre, il tour fa tappa a Segrate con un doppio appuntamento:

dalle 16 alle 19, attività e laboratori per la cittadinanza al Centro parco via San Rocco, nello spazio della festa cittadina del centro civico Verdi.

alle 17.30, illustrazione del progetto al Centro Civico Verdi.

Nel gazebo informativo allestito al Centro parco dalla Città Metropolitana Spugna, gioco dell’oca per adulti e ragazzi e distribuzione dei gadget ‘Spugna’, mentre dalle 17.30 viaggio alla scoperta del Piano integrato, finanziato nell’ambito del PNRR, con Paolo Micheli, Sindaco di Segrate, Alessandro Pignataro, assessore al Verde e Ambiente del Comune di Segrate; Paolo Festa, Consigliere delegato all’Ambiente della Città metropolitana di Milano, Yuri Santagostino, Presidente Gruppo Cap. Cinzia Davoli ed Emanuela Lupo (Servizio Sviluppo Sostenibile e sistemi di supporto alle decisioni della Città metropolitana di Milano) parleranno di “Perché abbiamo bisogno di una Città Metropolitana Spugna?

L’approccio, il percorso, la relazione con i temi del cambiamento climatico sul territorio”; seguirà l’intervento di Annapaola De Lotto, Dirigente Direzione Sviluppo del Territorio “Segrate: una città resiliente” e infine “L’intervento Spugna in via Mondadori: come funziona, quali benefici porta”, a cura di Marco Callerio, Progettista Gruppo CAP.

Vi ricordiamo gli altri appuntamenti del mese:

Mercoledì 10 settembre: a Cormano alle 18.30, incontro istituzionale in municipio (Sala Consiliare), in via Scurati 1.

Sabato 13 settembre, ritrovo in piazza Matteotti a Canegrate, dalle 14.30 alle 16.00 per una biciclettata alla scoperta degli interventi Spugna.

Mercoledì 17 settembre: a Canegrate , dalle 18.30, momento istituzionale di illustrazione del progetto al Polo culturale Catarabia, piazza Unità d’Italia 2.

, dalle 18.30, momento istituzionale di illustrazione del progetto al Polo culturale Catarabia, piazza Unità d’Italia 2. Sabato 20 settembre: a Bollate dalle 10.00 alle 12.30, al Teatro La Bolla in piazza della Resistenza, 32, incontro istituzionale di spiegazione del progetto.

dalle 10.00 alle 12.30, al Teatro La Bolla in piazza della Resistenza, 32, incontro istituzionale di spiegazione del progetto. Martedì 23 settembre: a Cesano Boscone, dalle 16.30 alle 18.30 attività laboratoriali e momento istituzionale nella piazza di fronte alla scuola, in via delle Acacie 31.

Per saperne di più sul Progetto Spugna, consultate il sito tematico e seguite la campagna informativa sui canali social della Città metropolitana di Milano. La stampa e la cittadinanza sono invitate a partecipare per conoscere in maniera interattiva il progetto Città metropolitana Spugna e le grandi opportunità per il territorio.

