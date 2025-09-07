Da venerdì 5 settembre, è disponibile su Youtube la nuova puntata di “Buonavita”, il primo podcast di FASE che prende il nome dall’omonimo singolo dell’artista, uscito il 18 luglio su tutte le piattaforme digitali (https://pirames.lnk.to/Buonavita).

Il podcast, girato nel bar torinese Buonavita, luogo simbolico per l’artista e punto nevralgico del quartiere, approfondisce le radici del progetto, tra aneddoti, riflessioni e racconti legati alla nascita del brano.

«Abbiamo messo al centro l’universo drag e le esperienze personali delle artiste, sempre con la Buona Vita come filo conduttore – dichiara Fase – Ne è uscito un episodio che sa unire leggerezza e sensibilità, capace di divertire e far riflettere allo stesso tempo. Una puntata brillante, dissacrante e autentica, che celebra la libertà di espressione e l’arte del reinventarsi».

Qual è il concetto di “buona vita”? È da questa domanda che prende spunto il nuovo podcast di FASE, un progetto che unisce musica, riflessione e testimonianza, e che cerca di dare voce a chi ogni giorno affronta sfide profonde con coraggio e umanità.

Le puntate, della durata di circa 15-20 minuti, escono a settimane alterne, di venerdì, sul canale YouTube di FASE (https://www.youtube.com/@fase_TV) e propongono dialoghi aperti con ospiti speciali.

Ogni incontro ci guida, attraverso esperienze personali e punti di vista diversi, a riflettere sul vero significato del vivere bene.

La nuova puntata del podcast dedicato al tema della Buona Vita ha visto protagoniste due artiste de La Cricca delle Drag Queen, la radiosa Daniela Tellmewhy, pseudonimo di Stefano Giovado, e Federico Penotti, in arte Fedina Penale.

Il podcast viene registrato in presa diretta presso la caffetteria Buona Vita di Torino, in Corso Unione Sovietica 233. È lì che, per caso, FASE ha alzato lo sguardo e ha letto Buona Vita.

Una coincidenza felice, trasformata in ispirazione. Un luogo semplice, ma carico di significato, diventato il cuore del progetto, radicato nella vita vera, nella comunità e in quell’umanità silenziosa che solo certi luoghi sanno restituire.

Ogni puntata approfondisce non solo la genesi del brano “Buonavita”, ma anche le motivazioni personali, gli aneddoti e le riflessioni che hanno portato FASE a intrecciare musica e racconto in modo così diretto e sincero.

