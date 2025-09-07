La 3ª edizione del concertone ideato e diretto dal Maestro ENRICO MELOZZI per celebrare la cultura abruzzese e la sua tradizione musicale, andrà in onda martedì 9 settembre in prima serata su Rai2 alle ore 21.20 – e in contemporanea su Rai Radio 2 – e per la prima volta verrà trasmesso anche nel resto del mondo grazie a Rai Italia.

In questo modo gli abruzzesi e gli italiani che non vivono nel nostro Paese avranno l’occasione unica di sentire, oltre alle hit dei protagonisti musicali della serata, i canti della tradizione musicale abruzzese impreziositi da nuovi arrangiamenti, inediti ma fedeli alla loro poetica e all’autenticità dei testi originali in dialetto.

Di seguito gli orari di messa in onda nei 5 continenti de La Notte dei Serpenti:

Europa e Africa – martedì 9 settembre ora locale 21:45 circa (ora italiana 21:45)

Nord America – martedì 9 settembre ora locale New York 20:00 circa, ora locale Las Vegas 17:00 circa (ora italiana 02:00 del mattino)

Sud America – martedì 9 settembre ora locale 21:00 circa (ora italiana 02:00 del mattino)

Australia – mercoledì 10 settembre ora locale Sidney 19:00 circa (ora italiana 11:00 del mattino)

Asia – mercoledì 10 settembre ora locale Pechino 17:00 circa (ora italiana 11:00 del mattino)

«È motivo di grande orgoglio che La Notte dei Serpenti possa essere trasmessa da Rai Italia in tutti i continenti. In questo modo, non solo gli abruzzesi residenti nella nostra regione, ma anche quelli che vivono lontano dalla loro terra d’origine, potranno rivivere la forza della nostra musica popolare e delle tradizioni che ci uniscono. È un ponte culturale che rafforza il legame tra l’Abruzzo e le sue comunità nel mondo, valorizzando la nostra identità e la nostra storia attraverso il linguaggio universale della musica».

Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo

La Notte dei Serpenti è un evento, a ingresso gratuito, promosso e finanziato dalla Regione Abruzzo, fortemente voluto dal Presidente della Regione Marco Marsilio e realizzato in collaborazione con il Consiglio Regionale dell’Abruzzo e il Comune di Pescara

www.lanottedeiserpenti.it

