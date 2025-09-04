Spirit de Milan: appuntamenti dal 4 al 7 settembre

Con settembre lo SPIRIT DE MILAN (Via Bovisasca, 59) continuano le serate che hanno reso questo luogo un punto di riferimento unico in città.

Dopo le atmosfere estive, lo spazio di via Bovisasca torna a riempirsi di musica dal vivo, balli, cabaret e momenti di condivisione che sanno mescolare tradizione e contemporaneità. Un calendario fitto che accompagna il pubblico per tutta la settimana, restituendo la varietà e la vitalità che contraddistinguono lo Spirit.

Giovedì 4 settembre lo Spirit ospita Barbera & Champagne con Emilio e gli Ambrogio, formazione attiva dal 2007 che porta avanti un lavoro di ricerca e divulgazione sul teatro-canzone. Nel loro repertorio risuonano i grandi maestri del cantautorato milanese, da Gaber a Jannacci, con uno spettacolo che intreccia memoria e vitalità.

Il fine settimana si apre venerdì 5 settembre con Bandiera Gialla e l’energia dei Re-Beat, giovani musicisti che riportano in auge il twist e il rock and roll, tra Morandi, Caterina Caselli, il surf dei Beach Boys e le colonne sonore più iconiche. Dopo il concerto, la serata prosegue in pista con il dj set anni ’70-’80-’90 di Mariano Rano.

Inoltre, alle 20:30 all’Arco della Pace prende il via la Dance Night Swing, una serata interamente dedicata al ballo e alla musica swing di OnDance, la festa della danza di Roberto Bolle, realizzata in collaborazione con lo Spirit de Milan.

Un appuntamento che unisce l’energia contagiosa della pista alla passione per le sonorità vintage, trasformando la serata in un’autentica festa dal ritmo travolgente.

Sabato 6 settembre, per la Holy Swing Night, arriva per la prima volta allo Spirit la cantante jazz Claudia Bernath, affiancata dai Swing Messengers: una line-up di maestri dello swing milanese per una notte tutta da ballare, seguita dal dj set di Mister Dip.

Domenica 7 settembre, infine, il pubblico potrà vivere un doppio appuntamento: alle 18.30 il concerto degli Slide Trails, duo che intreccia folk, blues, country-swing e bluegrass con le chitarre di Paolo Ercoli e Frank Farina; e alle 21.30 l’atteso ritorno di Anita Camarella e Davide Facchini con il progetto “Silence Diggers – The Nashville Session at Cinderella Sound Studio”, album registrato in uno storico studio di Nashville che mescola scrittura originale e sonorità roots, grazie anche al contributo di musicisti internazionali.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

