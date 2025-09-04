A seguito del completamento delle lavorazioni sul cavalcavia CV59 di Tortona (Km 63+647), si comunica la riapertura anticipata dei seguenti rami di svincolo:
A7 MILANO-SERRAVALLE
Lavori di manutenzione ordinaria del cavalcavia CV59 di Tortona alla progressiva Km 63+647:
– Con decorrenza dalle ore 16:00 di Giovedì 4 Settembre 2025, verrà riaperto al traffico il ramo di svincolo in uscita per Tortona (Km 63+647) da carreggiata nord (direzione Milano). Contestualmente verrà riaperto al traffico il ramo di svincolo in entrata dal casello di Tortona (Km 63+647) per la medesima carreggiata nord.
