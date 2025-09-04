28.2 C
Milano
giovedì, Settembre 4, 2025
HomeTRASPORTI
TRASPORTI

Milano Serravalle: riapertura anticipata cavalcavia di Tortona (Autostrada A7)

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
61
milano-serravalle
milano-serravalle

A seguito del completamento delle lavorazioni sul cavalcavia CV59 di Tortona (Km 63+647), si comunica la riapertura anticipata dei seguenti rami di svincolo:

A7 MILANO-SERRAVALLE

Lavori di manutenzione ordinaria del cavalcavia CV59 di Tortona alla progressiva Km 63+647:

–    Con decorrenza dalle ore 16:00 di Giovedì 4 Settembre 2025, verrà riaperto al traffico il ramo di svincolo in uscita per Tortona (Km 63+647) da carreggiata nord (direzione Milano). Contestualmente verrà riaperto al traffico il ramo di svincolo in entrata dal casello di Tortona (Km 63+647) per la medesima carreggiata nord.

www.serravalle.it

Altri articoli di trasporti su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Spirit de Milan: appuntamenti dal 4 al 7 settembre
Articolo successivo
Addio a Giorgio Armani
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy