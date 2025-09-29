“ROMA BLUES”: dal 4 ottobre in esclusiva su RaiPlay

Sabato 4 ottobre arriva in esclusiva su RaiPlay “Roma Blues”, il primo lungometraggio del regista Gianluca Manzetti presentato in anteprima al 41° Torino Film Festival e che ha partecipato al RIFF (Russia Italia Film Festival), al Festival del Cinema Città di Spello, ed al N.I.C.E Russia e all’ultima edizione del Sudestival ottenendo il premio della Giuria Giovani.

I protagonisti del film sono Francesco Gheghi, che ha già dimostrato il suo talento in ruoli di rilievo in diversi film tra i quali “Io sono tempesta”, “Mio Fratello rincorre i Dinosauri” e “Padrenostro” di Claudio Noce, e Mikaela Neaze Silva, giovane modella al suo debutto cinematografico. Accanto ai due giovani protagonisti ci sono due cameo d’eccezione, Mino Caprio e Lidia Vitale.

In una Roma torrida inondata da rifiuti e monopattini elettrici, Al (Francesco Gheghi) è un sognatore seriale che sente di essere destinato al successo. Quando assiste impotente allo sgretolamento del suo sogno di sfondare con la sua rock band, il destino gli indica una seconda strada: un telefono in cui ci sono le prove di un delitto. Con la conoscenza dei noir dalla sua, Al si convince di poter risolvere il caso. Appena inizia le indagini incontra Betty (Mikaela Neaze Silva), una giovane outsider amante dell’avventura, tramite un’app di incontri. Entrambi in cerca di un posto nel mondo, si addentrano in un mistero che presto si rivelerà oltre la loro portata.

Il regista Gianluca Manzetti presenta con queste parole il suo primo lungometraggio: «Roma Blues è un coming of age dal sapore noir e indie. Il film prende forma dalla volontà di raccontare come vedo la Roma di oggi, città in cui sono nato. Una capitale infuocata, criminale, immobile, che nonostante tutto può ancora essere un luogo capace di generare amore. Da sempre sono attratto dagli outsider, dagli eccentrici che vivono fuori dagli schemi, non si curano del giudizio altrui e cercano modelli al di fuori di quelli imperanti. Sono questi gli umani che mi interessa raccontare».

“Roma Blues”, prodotto da Art Film Kairos con Rai Cinema in associazione con Eliofilm, ha ottenuto il contributo dal MIC come Opera di Giovani Autori e il contributo della Regione Lazio.

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia