“Presentata interrogazione parlamentare sul futuro dello stabilimento LPE di Baranzate”

“Il futuro dei 140 lavoratori della LPE di Baranzate non può essere lasciato all’incertezza di strategie industriali che rischiano di compromettere un patrimonio strategico per il nostro Paese.

Dopo la recente comunicazione della multinazionale ASM di voler procedere a una forte riorganizzazione, che potrebbe tradursi in riduzione del personale e nel ridimensionamento dell’intero sito, ho presentato una nuova interrogazione parlamentare per chiedere al Governo di intervenire immediatamente e mettere in campo tutti gli strumenti a disposizione per tutelare i lavoratori, difendere la competitività dello stabilimento e salvaguardare una realtà che è un’eccellenza tecnologica italiana nel settore dei microprocessori.

Non stiamo parlando di una fabbrica qualunque, ma di un presidio tecnologico che rappresenta il cuore di un comparto strategico, dove ricerca e innovazione sono fondamentali per l’indipendenza industriale nazionale ed europea. Non possiamo accettare che logiche meramente finanziarie mettano a repentaglio decine di famiglie e il futuro di un territorio.

La politica deve essere al fianco di chi produce e crea valore in Italia, non lasciare spazio a chi considera i lavoratori solo come numeri da tagliare nei bilanci. È in momenti come questo che si misura il vero impegno nel difendere la nostra sovranità industriale e il lavoro dei nostri cittadini”.

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

Altri articoli di Baranzate su Dietro la Notizia