Il 20 settembre 2025 alle ore 11.30 PALAZZOIRREALE ospita il talk Arte e spazio, tra percezione e trasformazione, un dialogo tra Chiara Bertola, Direttrice della GAM Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, e l’artista Giuseppe Gabellone, dedicato alla sua pratica e alla sua poetica.

L’appuntamento, moderato dalla responsabile creativa della sede Diana Berti, si inserisce nel programma di eventi collaterali alla mostra Giuseppe Gabellone, a cura di Giorgio Galotti, inaugurata lo scorso 18 maggio e visitabile fino al 28 settembre 2025.

A partire dall’installazione ambientale Tramonto scivola, l’opera cardine da cui prende forma l’intero percorso espositivo, concepita da Gabellone in esclusivo dialogo con gli spazi di PALAZZOIRREALE, l’incontro rappresenta un’occasione di approfondimento sul percorso dell’artista, che lo ha visto esporre in prestigiose istituzioni internazionali come Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Fondazione Prada, Triennale Milano, Palais de Tokyo, Documenta, Biennale di Venezia e Museum of Contemporary Art Chicago, offrendo nuovi sguardi critici e interpretativi sul suo lavoro e sulla mostra in corso.

La riflessione verterà sulla capacità delle opere d’arte di trasfigurare lo spazio espositivo, ridefinendone la percezione e l’atmosfera. Le opere si fanno agenti di una metamorfosi, capaci di generare nuove realtà spaziali e di riscrivere il senso stesso del luogo.

PALAZZOIRREALE si distingue nel panorama artistico per la sua capacità di intrecciare arte, cultura e storia con il contesto architettonico – la sua sede è infatti un affascinante complesso di archeologia industriale in stile liberty – e il territorio circostante. Al centro del progetto vi è la creazione di una collezione permanente composta dalle opere site-specific realizzate dagli artisti via via ospitati.

Non si tratta solo di uno spazio espositivo, ma di un polo culturale che superando i propri confini fisici, restituisce al Monferrato un progetto capace di riportare l’attenzione su questi luoghi straordinari.

Il programma di arte contemporanea di PALAZZOIRREALE è stato lanciato nel 2024 dalla Fondazione Bosca, nata per iniziativa della storica casa spumantiera da un’idea di Polina Bosca, sotto la responsabilità creativa di Diana Berti, con l’obiettivo di dare nuova vita al complesso liberty e alle Cattedrali Sotterranee, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, di via Luigi Bosca a Canelli.

