È ora disponibile in digitale, “VAI ITALIA” (https://piccolocorodellantoniano.lnk.to/vaiItalia), canzone distribuita da Sony Music Italy e scritta da MOGOL su musica di OSCAR PRUDENTE, arrangiata da Fio Zanotti, interpretata da AL BANO con 50 bambini del PICCOLO CORO DI CAIVANO e del PICCOLO CORO DELL’ANTONIANO.

È online, sul canale ufficiale YouTube dello Zecchino d’Oro, il video diretto da GAETANO MORBIOLI, girato il giorno in cui è stato registrato il brano (https://youtu.be/a417PtcgQlQ).

“Vai Italia” è dedicato all’iniziativa UNESCO 2025, che accompagnerà il cammino della candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio dell’Umanità.

La decisione verrà presa il 10 dicembre a Nuova Delhi, in India. Se positiva, la Cucina Italiana sarà la prima al mondo a ricevere questo riconoscimento.

L’iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Agricoltura ed è realizzata in collaborazione con l’Antoniano di Bologna.

www.antoniano.it

