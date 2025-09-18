Presenza ammaliante e voce soul in grado di ipnotizzare chiunque.

Dopo numerose nomination ai BRIT Awards e ai Mercury Prize, si presenta così Olivia Dean, nuova stella inglese pronta a brillare nella scena musicale internazionale.

Il suo singolo “Man I Need” sta scalando le classifiche: è attualmente al n.1 nella chart dei singoli su Spotify UK, alla #2 nella classifica singoli inglese e, infine, tra i brani più ascoltati nella classifica globale di Spotify (attualmente alla #6)

Il singolo, in tutte le radio italiane, è tratto dall’album di prossima uscita dell’artista, “The Art of Loving” (sulle piattaforme digitali e in edizione fisica in tutto il mondo dal 26 settembre).

“Man I Need” è un inno alla positività pura e semplice, una canzone coraggiosa d’amore con una sezione ritmica travolgente a fare da contraltare alla voce soul di Olivia. Il videoclip ufficiale è stato diretto da Jake Erland.

“Il brano parla dell’essere consapevoli di meritare amore e del fatto che non bisogna avere paura di chiedere di essere amati. È una canzone sfrontata, sexy e divertente, fatta per far muovere le persone!” – racconta l’artista.

L’album “The Art of Loving” racchiude anche i brani già usciti “Lady Lady” e “Nice to Each Other”.

Olivia ha appena concluso una serie di concerti sold-out in Nord America, promuovendo il nuovo materiale in arrivo e anche il suo disco di debutto, “Messy”, uscito nel 2023.

L’artista è pronta ora ad imbarcarsi nel suo più grande tour Europeo ad oggi che la porterà per la prima volta in Italia, con una data prodotta da Vivo Concerti prevista per il 22 maggio 2026 al Kozel Carroponte di Milano.

