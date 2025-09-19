27 C
Milano
venerdì, Settembre 19, 2025
HomeCITTA' METROPOLITANA MILANO
CITTA' METROPOLITANA MILANO

Gaggiano al centro del progetto turistico “Tra Navigli e Ticino”

Davide Falco
By Davide Falco
0
78
gaggiano-festival-autunno
gaggiano-festival-autunno

Ieri il Comune di Gaggiano ha partecipato da protagonista alla conferenza stampa del tavolo turistico “Tra Navigli e Ticino”, alla presenza dell’Assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali.

Nel corso dell’incontro è stato presentato ufficialmente il primo Festival d’Autunno, iniziativa realizzata grazie al contributo di Regione Lombardia attraverso il bando “Lombardia Style”, che si svolgerà nei weekend del 4-5 e 11-12 ottobre 2025, coinvolgendo oltre venti comuni del territorio.

Il Comune di Gaggiano, al centro del progetto, fa parte della cabina di regia che coordinerà le attività del festival. A rappresentarlo, i consiglieri comunali Gabriel Gualtieri (delegato al marketing del territorio) e Federico Zaia (delegato al turismo), che stanno seguendo in prima persona lo sviluppo dell’iniziativa.

Il consigliere Gabriel Gualtieri ha dichiarato:
«Siamo entusiasti di essere al centro di questo progetto con il nostro paese che si fa largo per farsi conoscere in un contesto internazionale. Finalmente, grazie a questa iniziativa e uniti ad altri venti comuni, si riesce a portare a casa un vero risultato con il primo Festival d’Autunno, reso possibile dai contributi di Regione Lombardia».

Il Festival rappresenta un’importante occasione di promozione turistica e culturale per Gaggiano e per tutti i territori del progetto tra Navigli e Ticino, rafforzando la collaborazione istituzionale e valorizzando le eccellenze locali.

Altri articoli di Città Metropolitana di Milano 

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Olivia Dean: nella top10 della classifica globale di Spotify, al n.1 in Inghilterra con “Man I Need”
Articolo successivo
Fragile, il festival delle arti e discipline sostenibili
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy