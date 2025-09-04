28.2 C
Addio a Giorgio Armani

Davide Falco
Stilista, imprenditore e uomo di comunicazione è mancato oggi all’età di 91 anni.

«Con infinito cordoglio, il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore. Il signor Armani, come è sempre stato chiamato con rispetto e ammirazione da dipendenti e collaboratori, si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. Infaticabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni», comunica il suo staff. 

La camera ardente verrà allestita sabato 6 settembre e l’accesso sarà possibile fino fino a domenica 7,  dalle ore 9 alle ore 18, a Milano.

La camera ardente verrà allestita  in via Bergognone 59, da Armani

Al momento del decesso erano con lui la famiglia e Leo Dell’Orco, suo compagno da 20 anni.

La famiglia ha poi comunicato di svolgere, come da richiesta, i funerali in forma privata.

