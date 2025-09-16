Massimo Giannini a ottobre sul Nove con “Circo Massimo”

La nuova stagione di Nove si arricchisce con il programma in prima serata che dà spazio all’informazione, all’attualità, alla politica, all’economia, alla cultura per raccontare e capire il mondo che verrà. È “CIRCO MASSIMO”, condotto dal giornalista Massimo Giannini, che inaugura uno spazio di approfondimento per rispondere con la forza delle idee alla ricerca di senso che proviene dal pubblico televisivo. Da mercoledi 8 ottobre alle 21:30 sul Nove e in streaming su discovery+.

Con taglio divulgativo e la consueta competenza giornalistica, Circo Massimo ridarà tempo alla discussione, per mettere un punto fermo al flusso inarrestabile delle notizie. Si vuole infatti rallentare per capire, partendo ogni volta da un avvenimento, un episodio o una dichiarazione spia di una situazione, di una mentalità.

Seduti al fianco di Giannini, o in collegamento, editorialisti, economisti, giuristi, scrittori e attori: un luogo di incontro per le competenze più solide e originali del nostro tempo, per condividere notizie fondate, seminare dubbi leciti e stimolare il pensiero critico. Circo Massimo sarà un luogo aperto, dove a prevalere sul chiacchiericcio è l’intelligenza delle idee.

Per questo, l’editoriale di Giannini introdurrà il tema della settimana, su cui sarà incentrato il confronto e il dialogo in studio, arricchito da contributi esterni, clip e servizi che punteggeranno la conversazione.

“CIRCO MASSIMO” (4 puntate x 90’) è prodotto da Loft Produzioni per Warner Bros. Discovery. Nove è visibile al canale nove del digitale terrestre e su tivùsat. La puntata sarà visibile in streaming anche su discovery+.

