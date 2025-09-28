Leo Gassmann pubblica il nuovo singolo “Yamamai”

Leo Gassmann ritorna con il singolo “YAMAMAI”, disponibile da ora sulle piattaforme digitali via EMI Records Italy/Universal Music Italia.

“YAMAMAI” è un brano piacevole e tenero. Leo Gassmann lo racconta così: “è una canzone che parla di un amore finito che però ha ancora qualcosa da dire. C’è speranza e volontà di riappacificazione. Mi piaceva giocare su quest’immagine del locale, che per tanti anni è stato testimone dell’amore della coppia, che poi ad un certo punto chiude. Per dire che i posti possono cambiare, ma gli amori rimangono. Inoltre, per me il concetto dell’amore stesso risiede nel superare gli ostacoli assieme”.

