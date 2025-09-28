17.4 C
Milano
domenica, Settembre 28, 2025
HomeMUSICA
MUSICA

Leo Gassmann pubblica il nuovo singolo “Yamamai”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
59
leo-YAMAMAI-cover.
leo-YAMAMAI-cover.

Leo Gassmann ritorna con il singolo “YAMAMAI”, disponibile da ora sulle piattaforme digitali via EMI Records Italy/Universal Music Italia.

Leo Gassmann
Leo Gassmann

“YAMAMAI” è un brano piacevole e tenero. Leo Gassmann lo racconta così:è una canzone che parla di un amore finito che però ha ancora qualcosa da dire. C’è speranza e volontà di riappacificazione. Mi piaceva giocare su quest’immagine del locale, che per tanti anni è stato testimone dell’amore della coppia, che poi ad un certo punto chiude. Per dire che i posti possono cambiare, ma gli amori rimangono. Inoltre, per me il concetto dell’amore stesso risiede nel superare gli ostacoli assieme”.

Instagram: https://www.instagram.com/leogass.official/

Twitter: https://twitter.com/Leogassofficial

TikTok: https://www.tiktok.com/@leogass.official

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

 

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Torna Francesca Fialdini e “Da noi… a Ruota Libera”
Articolo successivo
Il cantautore Giangilberto Monti ospite allo Spirit de Milan
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy