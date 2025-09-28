Il cantautore Giangilberto Monti ospite allo Spirit de Milan

Il 30 settembre, alle ore 22.00, a Milano presso lo SPIRIT DE MILAN, il cantautore e autore GIANGILBERTO MONTI sarà ospite speciale della serata del martedì “CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 Musica e cabaret fuori dagli schermi”.

L’appuntamento settimanale del locale meneghino, in cui i protagonisti Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni, Walter Leonardi e Flavio Pirini in questi anni si sono alternati sul palco con il loro show di teatro-canzone, comicità e colpi di scena, sarà impreziosito dalla presenza di Giangilberto Monti, che per l’occasione si esibirà con il brano musicale “Sono il comico” (di Ubi Molinari-Giangilberto Monti) e presenterà il suo nuovo libro “ZELIG REPUBLIC – Storia del cabaret più famoso d’Italia”, che ripercorre l’ascesa, il declino e la rinascita dello storico locale milanese attraverso documenti inediti e testimonianze dirette.

Con la prefazione del comico e attore Giobbe Covatta e le interviste a cura del giornalista Vito Vita, “ZELIG REPUBLIC – Storia del cabaret più famoso d’Italia” racconta la storia del fenomeno Zelig: da piccolo locale milanese al grande successo della tv.

Un viaggio tra palcoscenico e backstage raccontato attraverso ricordi, foto, documenti inediti e aneddoti indimenticabili. In questo racconto editoriale, vengono svelati i retroscena artistici e societari dello storico locale di Milano, su cui palco, nel corso degli anni, si sono esibiti numerosi talenti del mondo dello spettacolo, come Antonio Albanese, Paolo Rossi, Claudio Bisio e Silvio Orlando, Elio e le Storie Tese e Checco Zalone, Giobbe Covatta e Gene Gnocchi, la Gialappa’s Band e Gabriele Salvatores, Ficarra & Picone e Aldo, Giovanni & Giacomo.

Un’occasione imperdibile per chi ama la musica e il cabaret milanese, con una serata che unisce ironia, cultura e musica dal vivo.

www.giangilbertomonti.it

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

