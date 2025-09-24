Dopo la straordinaria performance al concerto in Vaticano “Grace For The World” insieme a star mondiali come Andrea Bocelli, Pharrell Williams, John Legend, Jennifer Hudson ed altri, KAROL G è attesa sul palco del Coachella nel 2026, dove sarà la prima artista femminile latina ad esibirsi come headliner del prestigioso festival.

Disponibile per tutte le radio il nuovo singolo “PAPASITO”, estratto dal nuovo album in studio “TROPICOQUETA”.

L’artista colombiana, inoltre, è attesa per 8 spettacoli indimenticabili dal 25 al 28 settembre al leggendario cabaret parigino “Crazy Horse”, dove per l’occasione il palcoscenico si animerà con ritmi sensuali, magnetici e latini.

Presentato dal vivo durante la partecipazione di KAROL G al programma “The Tonight Show” di Jimmy Fallon, il brano esplora il tema dell’attrazione passionale.

Musicalmente, si distingue per il suo stile techno-merengue, una fusione tra il merengue tradizionale (ritmato e tropicale) e suoni urban moderni.

“PAPASITO” è accompagnato dal videoclip musicale, diretto da Pedro Artola, che è un vero e proprio omaggio estetico al cinema messicano degli anni Cinquanta, caratterizzato da romanticismo intenso, atmosfere da cabaret e una sensualità raffinata.

“TROPICOQUETA” è un album concettuale, che unisce nostalgia, femminilità e identità latina.

Un vasto omaggio alla cultura latina in tutto il suo ritmo, la sua resilienza e il suo splendore. L’ album non si limita a presentare canzoni, ma racconta storie, fa ballare e si ricopre dei simboli, delle cicatrici e dello splendore di un patrimonio culturale latino condiviso. “PAPASITO”, insieme ad altri brani, contribuisce a questo universo narrativo e visivo.

TRACKLIST “Tropicoqueta”:

TRACKLIST "Tropicoqueta":

La Reina Presenta Ivonny Bonita Papasito LATINA FOREVA Dile Luna x Eddy Lover Cuando Me Muera Te Olvido Coleccionando Heridas x Marco Antonio Solís Un Gatito Me Llamó Amiga Mía x Greeicy Bandida Entrenada Ese Hombre Es Malo A Su Boca La Amo (Interlude) Verano Rosa x FEID No Puedo Vivir Sin Él Tu Perfume FKN Movie x Mariah Angeliq Se Puso Linda Viajando Por El Mundo x Manu Chao Si Antes Te Hubiera Conocido Tropicoqueta https://shop.universalmusic.it