Karol G è la prima artista latina ad esibirsi come headliner al Coachella nel 2026

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
Dopo la straordinaria performance al concerto in VaticanoGrace For The World” insieme a star mondiali come Andrea Bocelli, Pharrell Williams, John Legend, Jennifer Hudson ed altri, KAROL G è attesa sul palco del Coachella nel 2026, dove sarà la prima artista femminile latina ad esibirsi come headliner del prestigioso festival.

Disponibile per tutte le radio il nuovo singolo “PAPASITO”, estratto dal nuovo album in studio “TROPICOQUETA”.

L’artista colombiana, inoltre, è attesa per 8 spettacoli indimenticabili dal 25 al 28 settembre al leggendario cabaret parigino “Crazy Horse”, dove per l’occasione il palcoscenico si animerà con ritmi sensuali, magnetici e latini.

Presentato dal vivo durante la partecipazione di KAROL G al programma “The Tonight Show” di Jimmy Fallon, il brano esplora il tema dell’attrazione passionale.

Musicalmente, si distingue per il suo stile techno-merengue, una fusione tra il merengue tradizionale (ritmato e tropicale) e suoni urban moderni.

“PAPASITO” è accompagnato dal videoclip musicale, diretto da Pedro Artola, che è un vero e proprio omaggio estetico al cinema messicano degli anni Cinquanta, caratterizzato da romanticismo intenso, atmosfere da cabaret e una sensualità raffinata.

“TROPICOQUETA” è un album concettuale, che unisce nostalgia, femminilità e identità latina.

Un vasto omaggio alla cultura latina in tutto il suo ritmo, la sua resilienza e il suo splendore. L’ album non si limita a presentare canzoni, ma racconta storie, fa ballare e si ricopre dei simboli, delle cicatrici e dello splendore di un patrimonio culturale latino condiviso. “PAPASITO”, insieme ad altri brani, contribuisce a questo universo narrativo e visivo.

TRACKLIST “Tropicoqueta”:

  1. La Reina Presenta
  2. Ivonny Bonita
  3. Papasito
  4. LATINA FOREVA
  5. Dile Luna x Eddy Lover
  6. Cuando Me Muera Te Olvido
  7. Coleccionando Heridas x Marco Antonio Solís
  8. Un Gatito Me Llamó
  9. Amiga Mía x Greeicy
  10. Bandida Entrenada
  11. Ese Hombre Es Malo
  12. A Su Boca La Amo (Interlude)
  13. Verano Rosa x FEID
  14. No Puedo Vivir Sin Él
  15. Tu Perfume
  16. FKN Movie x Mariah Angeliq
  17. Se Puso Linda
  18. Viajando Por El Mundo x Manu Chao
  19. Si Antes Te Hubiera Conocido
  20. Tropicoqueta

